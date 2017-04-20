الملحق العسكري يتفقد جرحى سودانيين من اليمن بمشافي اماراتية

الخرطوم 20 أبريل 2017 ـ قال الجيش السوداني، الخميس، إن الملحق العسكري بالرياض وأبوظبي تفقد جرحى العمليات بمستشفى الشيخ زياد العسكري بأبو ظبي، وذلك بعد أنباء عن نقل جرحى لعسكريين سودانيين أصيبوا باليمن إلى مشافي اماراتية.

الملحق العسكري بالرياض وأبوظبي يتفقد جرحى سودانيين من حرب اليمن في مستشفى الشيخ زايد ـ 20 أبريل 2017

وشارك السودان بقواته في تحالف قادته السعودية منذ العام 2015 لكسر شوكة الحوثيين الشيعة في اليمن.

وأبلغت مصادر عليمة "سودان تربيون" أن 22 جريحا من القوات السودانية المشاركة في حرب اليمن تم نقلهم إلى مشافي اماراتية.

وسجل سفير السودان لدى الإمارات العربية المتحدة محمد الكارب زيارة تفقدية للجرحى السودانيين في وقت سابق واطمأن على مستوى الرعاية الطبية المقدمة.

وبحسب تصريح صحفي للمتحدث باسم الجيش العميد أحمد خليفة الشامي تلقته "سودان تربيون"، فإن الملحق العسكري السوداني بالرياض وأبوظبي تفقد جرحى العمليات بمستشفى الشيخ زايد العسكري بأبوظبي يوم الخميس.

وقال الشامي إن الزيارة تكت بحضور العقيد ناصر النعيمي قائد سلاح الخدمات الطبية بالقوات المسلحة الاماراتية والعقيد طبيب سرحان النيادي مدير مستشفى زايد العسكري وعدد من ضباط الخدمات الطبية والعاملين بالمستشفى.

وتابع "وجدت الزيارة ترحيب من الجانب الإماراتي وتركت اثرا طيبا في نفوس الأفراد".

وعلى هامش الزيارة شارك الملحق العسكري في افتتاح عنبر 13 الجديد بسعة 38 سريرا مختلطا من كافة الأقسام الطبية منها غرفتان للضباط.