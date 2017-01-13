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الملك السعودي وولى عهد أبوظبي يهنئان البشير برفع العقوبات الاميركية عن السودان

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الخرطوم 13 يناير 2017-تلقى الرئيس السوداني عمر البشير "اتصالين هاتفين" مساء اليوم الجمعة، من الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، وولى عهد أبوظبي محمد بن زايد ال نهيان، للتهاني "بـالرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان".

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الملك سلمان يستقبل الرئيس البشير في قصره بالرياض ـ 24 أكتوبر 2016 (صورة من "واس")

وقالت الإدارة الأميركية في وقت سابق اليوم الجمعة إنها ستخفف عقوبات مالية مفروضة على السودان في استجابة للتقدم الذي حققه في التصدي للإرهاب، وأرجأت رفع العقوبات لمدة ستة أشهر،فيما أكدت الخرطوم مواصلة الحوار مع واشنطن وصولا إلى التطبيع الكامل.

وأفادت وكالة الانباء السودانية أن الملك سلمان، قال للرئيس البشير "إنه وجه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ببذل كافة الجهود من أجل الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان".

من جانبه أكد محمد بن زايد أن "دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسساتها ستبذل جهدها من أجل الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان".

إلى ذلك أطمأن الملك السعودي وولي عهد ابوظبي على صحة الرئيس السوداني بعد إجرائه قسطرة استشكافية الاربعاء الماضي.

وشكرهما البشير وتمني لعلاقات السودان مع البلدين" السعودية ،الامارات"مزيدا من التقدم والازدهار.



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