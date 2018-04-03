الملك سلمان يدعو الرئيس السوداني للقمة العربية

الخرطوم 3 أبريل 2018 ـ بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بدعوة للرئيس السوداني عمر البشير للمشاركة في القمة العربية المنتظر عقدها في الرياض، منتصف هذا الشهر كما دعاه للمشاركة في تمرين بحري.
- الملك سلمان استقبل البشير بمقر إقامته في طنجة المغربية الإثنين 7 أغسطس 2017 (واس)
والتقى البشير ليل الثلاثاء السفير السعودي لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر الذي سلمه الدعوات.
ويشارك في التمرين البحري دول عربية خاصة التي تقاتل باليمن ضمن تحالف "عاصفة الحزم" الذي تقوده السعودية ويشارك فيه السودان بقوات برية كبيرة.
وأوضح الدبلوماسي السعودي في تصريح صحفي أهمية انعقاد القمة العربية، وقال إنها ستتناول العديد من القضايا التي تهم الأمة العربية والنظر في التحديات الكبيرة.
وأفاد أن القمة ستسبقها اجتماعات للخبراء ووزراء الخارجية لرفع التوصيات والقرارات للقمة العربية.
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