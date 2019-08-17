السعودية : إزالة السودان من قائمة الإرهاب مسألة وقت ونعينه لتجاوز (المنعطف الحاسم)

الخرطوم 17 أغسطس 2019- قال وزير الدولة بالخارجية السعودية عادل الجبير إن بلاده تعمل مع السودان من أجل إزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأكد ان" الأمر بات مسألة وقت".

عادل الجبير برفقة الوسيط الأفريقي ولد لبات خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم ... السبت 17 أغسطس 2019

وقال الجبير " نستمر في العمل مع السودان من أجلّ إبعاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب… نعتقد بإذن الله أنّها مسألة وقت والجهود تمضي وهذا سيفتح أيضا مجالات كثيرة للسودان في الاستثمارات”.

وأكد الجبير في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم السبت على هامش مشاركته في احتفال التوقيع على وثائق الانتقال للسلطة المدنية في السودان إن المملكة ستدعم كافة أطراف الاتفاق وتقف معها لتجاوز "المنعطف الحاسم " الذي يمر به السودان نحو تحقيق مستقبله الواعد.

وأضاف " اتفاق السودان يعتبر اللبنة الأولى لبناء دولة متمكنة اقتصادياً وأمنياً".

كما أفاد أن بلاده شاركت بشكل فعال في دعم جهود التوصل للاتفاق في السودان.

وأشار الدبلوماسي السعودي الى أهمية انعقاد مؤتمر دولي للمانحين لدعم السودان وطالب الدول العربية والاسلامية والمجتمع الدولي بدعم السودان والوقوف معه بما يستحق من اجل نمو اقتصاده واستقراره.

وأضاف" المملكة العربية السعودية تبارك الاتفاق التاريخي الذي يحقق مصلحة السودان واستعادة مكانته الطبيعية ودوره الاقليمي المشهود".

واعتبر الاتفاق خطوة اساسية نحو مستقبل مشرق للسودان.

وقال الجبير إن الدعم الذي قدمته المملكة وتقدمه للسودان باعتباره دولة شقيقة وصديقة تربطهما علاقات تاريخية واسرية.

وتابع " المملكة قدمت دعما بلغ 1.5مليار دولار للبنك المركزي السوداني عن طريق الادوية والغذاء ومشاريع تنموية".

وكشف رئيس الوساطة الافريقية المشتركة محمد الحسن ولد لبات خلال ذات المؤتمر عن قمتين افريقيتين تعقدان بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة. مبينا ان القمتين ستتخذان قرارات حاسمة بشأن السودان.

وقال ان الاتحاد الافريقي سيبذل قصاري جهده للدفاع عن السودان في المحافل الاقليمية والدولية للمساهمة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء ديونه الخارجية.

وفي السياق قال عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان صلاح عبد الخالق إن الامن القومي السوداني مرتبط بأمن المملكة السعودية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي مع الجبير" اي تهديد لأمن المملكة يعد تهديدا لأمن السودان".

ولفت الى أن وجود إيران في جنوب البحر الاحمر يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني.

وقال إن جماعة الحوثي "جماعة باغية يجب قتالها".

ويشارك السودان ضمن التحالف العربي الواسع في الحرب باليمن ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وأشار المسؤول السوداني الى أن المملكة دعت أكثر من مرة لحل سلمي للازمة في اليمن الا أن الحوثيين رفضوا وراهنوا علي العنف والارهاب.