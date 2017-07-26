المهدي : سياسات أميركا تجاه السودان (متناقضة)

الخرطوم 26 يوليو 2017- قال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، إن السياسة الأميركية تجاه السودان، اتسمت بالتناقض وشابتها أخطاء أساسية مستشهدا باعتراف الإدارة الأميركية، باخطائها في افغانستان والعراق.

الصادق المهدي في مؤتمر صحفي بالخرطوم.. 18 مايو 2017 (سودان تربيون)

ودعا المهدي في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء، الأربعاء، الي ضرورة تقييم الموقف الأميركي، من كل الجوانب ومناقشة اخطاء السياسة الأمريكية من زاوية سودانية وتقديم حلول لصانعيها.

وعدد رئيس حزب الأمة القومي جملة من التناقضات الأساسية للولايات المتحدة منها رغبتها في التعامل مع السودان وادخال مواطنيه ضمن قائمة ست دول محظور دخولهم اراضيها، بجانب حديثها عن تعاون الخرطوم معها في مكافحة الإرهاب وفي نفس الوقت الإستمرار في وضعها على لائحة الدول الراعية للارهاب وكذلك إبقاء السودان في قائمة دول الإتجار بالبشر.

وأبان ان امريكا معترفة بأن تعاملها مع السودان علي اساس العقوبات خطأ.

وشدد علي ضرورة الخروج من ذهنية أن أمريكا "سيدة الكون" والنظر الى أن العالم بات متعدد الاقطاب. مشيراً الى ان حزبه يدرس الرد على عدد من الدراسات المتعلقة بالعلاقة بين السودان وأميركا وتقديم حلول بشأنها.

وقررت الإدارة الأميركية تمديد مهلة مراجعة قرار العقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان لثلاثة أشهر، وقابلت الخرطوم حينها القرار بالرفض وأعلنت تجميد التفاوض مع واشنطن، لكنها تراجعت بعد تدخل المملكة العربية السعودية وقررت التعامل مع واشنطن بإيجابية.

واجب النصيحة

وفي سياق آخر كشف المهدي عن مبادرة تحت مسمى"واجب النصيحة" لمعالجة الازمة الخليجية قال إنها "ورقة" اعدها بصفته رئيسا لمنتدى الوسطية وسيسلمها مجموعة حكماء للدول الخليجية حال تم تحديد موعد.

وساد منطقة الخليج صيف سياسي ساخن عقب قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر مطلع يونيو الماضي علاقاتها مع قطر وفرض حصار اقتصادي وبري وبحري وجوي عليها، واتهمت هذه الدول الدوحة بدعم إيران وجماعات إرهابية وطائفية، وهو ما تنفيه قطر.

واتخذت الحكومة السودانية موقفا محايدا تجاه الأزمة بين دول الخليج ودعت للتهدئة وأظهرت أسفا وقلقا شديدين حيال ذلك التصعيد.

وقال المهدي ان المبادرة ركزت على أن مناقشة الأزمة الخليجية وحلها يقوم علي اساس الاحترام المتبادل واحترام سيادة كل دولة. مؤكدا ان عزل قطر سيؤدي الي استقطاب قوى اخرى.

ونبه الى ان مبادرته تطرقت الى ان الخلييجيين لديهم مشاكل حقيقية تحتاج لحلول.