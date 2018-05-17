 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 17 أيار (مايو) 2018

المهدي غير آبه بالبلاغات ويرهن العودة للسودان بإنجاز مهام وطنية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 17 مايو 2018 ـ أكد زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي أنه غير آبه ببلاغات دونتها السلطات ضده، ورهن عودته للسودان من منفاه الاختياري في القاهرة بإنجاز مهام وطنية على صلة بالإقليم والمجتمع الدولي.

JPEG - 62.5 كيلوبايت
الصادق المهدي في مؤتمر صحفي بالخرطوم.. 18 مايو 2017 (سودان تربيون)

وفي مطلع فبراير المنصرم غادر المهدي إلى أديس أبابا للمشاركة في مشاورات مع الوساطة الأفريقية بقيادة ثامبيو أمبيكي، وبعد انتهائها توجه للقاهرة.

وعلى إثر اختيار تحالف "نداء السودان" المهدي رئيسا في مارس الفائت، دونت السلطات السودانية بلاغات ضد المهدي تصل عقوبة بعضها للإعدام بتوجيهات من الرئيس عمر البشير الذي اتهمه بالتواطوء مع حملة السلاح.

وقال المهدي فيما اسماه (منشور رمضان): "سئلت عن ميعاد عودتي إلى الوطن، والإجابة: أنا خرجت لمهام تتعلق بالقضية الوطنية وما يتصل بها من علائق إقليمية ودولية، وعندما أفرغ منها سوف أعود إن شاء الله".

وأبدى المهدي تحديه لما اعتبره بلاغات "كيدية" صحيح هنالك بلاغات كيدية فتحها "النظام" ضده، قائلا إنها رابع مرة يفعلون ذلك.

واعتبر نفسه بريئا من التهم الموجهة إليه، قائلا: "من الغرائب أن نظاماً تلاحق قيادته المحكمة الجنائية الدولية، وأسس ولايته على انقلاب غادر، ومزق البلاد وأشعل فيها الحروب، وارتكب المفاسد ما لا يطاق؛ يرمي ضحاياه بالإرهاب".

وأشار إلى أن كل أصحاب دعوات الحق والرسل وجهت لهم مثل هذه "المكايدات"، ما يمثل له عزاءً.

وفي يناير 2017 عاد زعيم حزب الأمة القومي بعد غياب استمر ثلاثين شهرا أمضاها في العاصمة المصرية القاهرة، التي اتخذها، حينها أيضا، منفى اختياريا منذ أغسطس 2014 بعدما اعتقلته السلطات لنحو شهر في مايو من العام نفسه بسبب اتهامه لقوات الدعم السريع بارتكاب تجاوزات ضد مدنيين في مناطق النزاعات.

ولعب المهدي دورا محوريا في تأسيس تحالف "نداء السودان" بين أحزاب المعارضة والحركات المسلحة في ديسمبر 2014 وخيّر التحالف النظام ما بين قبول حوار "جاد" أو مواجهة "انتفاضة شعبية".

ودفع جهاز الأمن، أخيرا، بعريضة لنيابة أمن الدولة لتقييد دعاوى جنائية في مواجهة المهدي تحت المواد (21، 25، 26، 50، 51، 53، 63 و66) من القانون الجنائي والمادتين (5 و6) من قانون مكافحة الإرهاب على خلفية توقيعه إعلاناً دستورياً وإصدار بيان ختامي يعلن عن التعامل والتنسيق المشترك لأجل إسقاط النظام بقوة السلاح، وتحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الخروج على الدولة والتمرد عليها وإحداث الفوضى والزعزعة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

‏‎قضية نورة وأجندة النشطاء 2018-05-18 00:56:17 مصطفى عبد العزيز البطل ‏‎لست معنياً بالقضية الجنائية وتداعياتها القانونية فهي بين يدي السلطة القضائية تتحرّى في أمرها قيمة العدل وفق مقتضى القانون. وإنما يعنيني هنا المنهج الذي يتبعه بعض النشطاء من مناصرى هذه الشابة (...)

جبل مرة .. أهي إبادة جماعية أُخرى؟ 2018-05-17 14:41:40 كتبت : سلمى التجاني عندما ذكر تقرير لخبراء الأمم المتحدة للسودان في يناير من العام الماضي، أن دارفور خالية من التمرد ولا وجود للحركات المسلحة إلا بجبل مرة، ولاية غرب دارفور، علمت الحكومة ما عليها فعله، فبدأت تحشد قواتها (...)

ضحك ونسيان 2018-05-15 16:25:01 كتب: عبدالحميد أحمد مقدمة "كان شخص يحب الشيخ الترابي ويحب العسكر ويحب الرئيس. كيف ذلك!! وقد علم القبائل من معدٍ أنهم ليسوا سواء. فلما توفي الشيخ انبعث الحب الأخير في قلبه، كما تنشَّرُ بعد الطّيَّة الكتب، ثم فاض حتى رجحت (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.