المهدي : فرض الطوارئ محاولة للتمكن من الاستمرار في السلطة

الخرطوم 4 أبريل 2019- جدد رئيس حزب الامة القومي في السودان الصادق المهدى الأربعاء رفضه لحالة الطوارئ التي فرضها الرئيس عمر البشير واعتبرها مثيلة لغيرها من قوانين النظام الهادفة لتمكين الحاكم من الاستمرار في السلطة.
- المهدي يلوح لأنصاره بعد وصوله الخرطوم في 19 ديسمبر 2018 (سودان تربيون)
والقى المهدي الذي يقود تحالف (نداء السودان) كلمته في ورشة عقدها حزبه لمناقشة حالة الطوارئ التي فرضها البشير بعد اندلاع المظاهرات الشعبية المطالبة بإزاحته عن الحكم وإقامة حكم ديمقراطي في البلاد والتي لم تنجح الحكومة في ايقافها رغم فرض القوانين الاستثنائية
وقال المهدي "ما يعيشه السودان هو احتلال سياسي وهناك حكام يصدرون دساتير وقوانين يفترض ان تكون نابعة من ارادة الشعب. كل دستور نابع من ارادة الحاكم هو مجرد تعليمات وكذلك كل قانون لم يصدر من هيئة تشريعية منتخبة هو مجرد اوامر إدارية
وتابع " المهم الآن ان الشعب السوداني استيقظ بعد ثلاثين عام، واتحد لاسترداد حقوقه وان الوحدة يجب ان تكون لإقامة دستور نابع من ارادة الشعب وقانون نابع من ارادة تشريعية منتخبة وقضاء مستقل".
ورأى أن المشاركة والمسألة والشفافية وسيادة حكم القانون هي اساس الحكم في الاسلام مضافا اليها مبدأ العدالة الاجتماعية الذي يعتبر اضافة من الثورة التونسية.
وفي اشارة منه عدم وجود علاقة بين الاسلام وغياب الحكم الديمقراطي في الدول العربية الاسلامية أشار المهدي الى وجود نظام حكم ديمقراطي في الدول الاسلامية غير العربية من تركيا وإندونيسيا وماليزيا والسنغال ونيجيريا وأعرب عن آمله في ان يكون السودان قدوة لتصحيح هذا التخلف.
أخر الآراءسُودان بُكرة : هديّة ثورة 19 ديسمبر، لثورة 6 أبريل 2019-04-04 11:01:58 فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com هاهى قناة ((سودان بُكرة)) تبدأ البث الرسمى، فى هذا اليوم المبارك - الرابع من شهر أبريل 20129، وفى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السودان- بعد فترة تجريبية قصيرة، نجحت فيها القناة (...)
٦ ٱبريل ...الثورة ثورة شعب والجيش جيش الشعب 2019-04-03 23:43:10 بقلم : الوليد بكرى خرسهن في البدء التحية والخلود لشهداء الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية طيلة مراحل تاريخنا وحتي وقتنا الحاضر . لن يعود السودان ابدا لما كان نعم تسقط بس . فقد ولدت في ١٩\١٢\٢٠١٨ ثورة شعب ناصعة الحق (...)
فوزي بشرى يصطاد فيصل محمد صالح: نار البشير ولا جنة الأمير (2-2)!! 2019-04-02 23:28:59 شوقي إبراهيم عثمان هل قطر دولة إخوانية؟ وما هي علاقة قطر بالإخوان المسلمين؟ كيف تم إلصاق ماركة “الإخوان المسلمين” على دولة قطر؟ وما الذي يربط قطر بتركيا في علاقة حميمية؟ وتنطبق نفس الأسئلة على تركيا إردوغان، ونجزم أن (...)
المزيد