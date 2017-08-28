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المهدي يتبنى حملة في السودان ضد التطبيع مع إسرائيل

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الخرطوم 28 أغسطس 2017 ـ تبنى زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، قيادة حملة مع القوى السودانية للتوعية بمخاطر التطبيع مع إسرائيل، وذلك بعد دعوة أطلقها ابن عمه مبارك الفاضل للتطبيع، فتحت نقاشات واسعة حول علاقات قديمة بين الحزب وإسرائيل.

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الصادق المهدي في مؤتمر صحفي بالخرطوم.. 18 مايو 2017 (سودان تربيون)

وكان الفاضل وهو وزير الاستثمار قال في حديث بثته فضائية "سودانية 24" الأسبوع الماضي إنه ليس هناك مانعا من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، طالما أنه يمثل مصالح البلاد.

ونفى الصادق المهدي خلال ندوة نظمها حزبه مساء الإثنين بعنوان "التطبيع مع إسرائيل بين المصالح الاستراتيجية والمواقف الراهنة"، ما أسماه شبهة الدعوة للتطبيع مع الصهيونية.

وأكد استقامة سلوك حزبه بتقديم الإستراتيجي على التكتيكي في أمر العلاقة مع اسرائيل، مشيرا إلى مخاطر دعاوى التطبيع على المبادئ والمصالح الوطنية وخطورة التنازل عن مبادئ مناهضة الظلم مقابل أجندة تكتيكية أو حزبية ضيقة.

وأوضح المهدي أن الدول التي اقامت علاقات دبلوماسية مع اسرائيل فشلت في ان تتنزل بها إلى علاقات مع الشعوب التي ظلت مناهضة لإسرائيل، كما في مصر والأردن.

ودعا الى ابتدار حملة توعية بمخاطر التطبيع الاستراتيجية ومهدداته للأمن القومي السوداني، وتعهد بأن يقود حزبه مع قوى المجتمع السوداني حملة للتوعية بمخاطر التطبيع، انطلاقا من عيد الأضحى يوم الجمعة القادم.

وكان رئيس الحزب الناصري مصطفى محمود أبلغ "سودان تربيون" الجمعة الماضي أن تكرار دعوات التطبيع يتطلب إحياء "الهيئة الوطنية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني" المكونة قبل مبادرة الحوار برئاسته وعضوية القوى المعارضة والحاكمة.

ووصف المهدي ديمقراطية إسرائيل بأنها "إنتقائية" كالتي مارسها نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا قبل تحررها.

وتحدث في الندوة التي عقدت بدار حزب الأمة في أمدرمان ساطع الحاج عن الحزب الناصري وممثل عن الحزب الشيوعي مؤكدين رفض حزبيهما للتطبيع وتعاونهما مع حزب الأمة وكل القوى المناهضة للتطبيع.

كما تحدث في الندوة الصحفي فيصل محمد صالح، وعثمان البشير الكباشي عن جمعية الإخوة السودانية الفلسطينية ود. محمد محجوب هارون أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم وخاطبها عبر الهاتف ممثل لحركة فتح من القدس المحتلة.

يذكر أن هيئة علماء السودان أفتت، الأربعاء الماضي، ببطلان دعوة وزير الاستثمار، نائب رئيس مجلس الوزراء القومي، مبارك الفاضل، للتطبيع مع إسرائيل.

وعبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان لها في وقت سابق عن بالغ أسفها واستهجانها لما صدر عن وزير الاستثمار مبارك الفاضل من "تصريحات تحريضية وعنصرية ضد الشعب الفلسطيني وضد حماس".

كما طالب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية عباس زكي في تصريحات بطرد الوزير السوداني من الحكومة أو تقديمه اعتذارا رسميا لما صدر عنه.



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