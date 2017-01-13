المهدي يحث السلطات السودانية علي رفع الحظر عن امين مكي مدني

الخرطوم 13يناير2017- طالب رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي الحكومة السودانية بالسماح الفوري لرئيس مبادرة المجتمع المدني د.أمين مكي مدني بالسفر للقاهرة لإجراء عملية جراحية،كما اجرى مسؤولين في الإدارة الامريكية اتصالات مع الحكومة السودانية بخصوص منع امين من السفر.

رئيس مبادرة المجتمع المدني د. أمين مكي..صورة لـ(سودان تربيون)

وقال المهدي في تعميم تلقته سودان تربيون" الجمعة " علمت أن دكتور أمين مكي مدني منع من السفر للقاهرة ، لإجراء عملية نقل كلوي، وموعده مع الطبيب مساء السبت" مضيفاً "ورغم أنه قدم تقريراً بحالته الصحية وضرورة إجراء العملية قوبل بأن اسمه محظور"

وتابع " اتصلت فوراً بمن أستطيع مكالمته من المسؤولين أطالبهم بالسماح الفوري للدكتور أمين أن يسافر للقاهرة، وهو يعاني من فشل كلوي.

وعلمت "سودان تربيون" أن اتصالات جرت بين نافذين في الادارة الامريكية مع السلطات السودانية لرفع حظر السفر عن رئيس مبادرة المجتمع المدني .

ومنعت السلطات السودانية رئيس مبادرة المجتمع المدني د. أمين مكي مدني، مساء الخميس، من السفر للعلاج بمصر.وقال مكي لـ (سودان تربيون) إن السلطات أبلغته بمنعه من التوجه للقاهرة، التي كان يقصدها لإجراء عملية جراحية يوم السبت.

وحمل الصادق المهدي السلطات السودانية المسؤولية عما يترتب على تأخير إجراء هذه العملية في القاهرة بعد أن حددت العملية ووجد العضو المناسب لزرعه،وتسأل "أليس في هذا النظام شخصٌ رشيدٌ يميز ما بين الرحمة الإنسانية والمكايدات السياسية؟".

يشار إلى أن القانوني أمين مكي مدني البالغ من العمر حوالي "76" عاماً ظل في الفترات السابقة يباشر غسيل الكلى في العاصمة المصرية.