المهدي يدعو الأمم المتحدة لإلزام الأطراف السودانية بتدابير بناء الثقة

الخرطوم 8 يناير 2017- دعا زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدى الأمم المتحدة لإصدار قرار يلزم الأطراف السودانية بتنفيذ تدابير بناء الثقة،وذلك بوقف الأعمال العدائية، ووصول الإغاثة الإنسانية، وضمان الحريات الأساسية وإطلاق السجناء السياسيين.

المهدي يحي أنصاره قبيل تدشين حملة توقيعات اسقاط النظام

وقال المهدي "نحن نتطلع لأن تقوم الأمم المتحدة بالتنسيق مع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بإصدار قرار يطالب جميع أهل الشأن السودانيين بالالتزام بتنفيذ تدابير بناء الثقة".

وأكد في رسالة تهنئه بعثها للامين العام الجديد أنطونيو غوتيريس بمناسبة توليه المنصب أن إجراءات بناء الثقة وماتحويه من وقف الاعمال العدائية ووصل الاغاثة وضمان الحريات وإطلاق المعتقلين، سوف تمهد الطريق لجميع المعنيين للانخراط في الحوار الوطني الشامل الذي سوف يقيم توصيات الحوار المحدود في قاعة الصداقة، وزاد "ويتجاوزها نحو السلام الشامل والعادل، والديمقراطية القابلة للاستمرار".

ولفت إلي أن الأمم المتحدة من أجل الوصول لهذه النتيجة الناجحة، عليها أن توصي بإعفاء الديون الخارجية، ورفع جميع العقوبات، وبنهج مرن للمساءلة .

وأضاف "أن حقيقة أن هناك 63 قراراً لمجلس الأمن الدولي حول السودان، معظمها تحت الفصل السابع من مثياق الأمم المتحدة، تجعل الأمم المتحدة شريكاً شرعياً في الشؤون السودانية.

واوضح أن السودانيين يقدرون للامم المتحدة انفاق نسبة كبيرة من ميزانيتها على بندين متعلقين بالسودان هما بعثة حفظ السلام، والإغاثة الإنسانية،وأردف "أن الشعب السوداني يتطلع لمستقبل يقوم على السلام العادل والشامل، والتحول الديمقراطي، ومستعد لتبني جميع التدابير التي من شأنها أن تفضي إلى ذلك المستقبل".

وأشار المهدى في رسالته إلى الحاجة لتطوير الأمم المتحدة لتكون اتحاد أمم وليس مجرد حكومات، ما يستلزم إتاحة المزيد من الوصول المؤسسي للشعوب كما تمثلها الجهات غير الحكومية.

وأبان أن الحاجة لإصلاح الأمم المتحدة بعد 70 عاما من التجربة وازدياد الدول الاعضاء فيها، مردفاً" وقد تمت إساءة استخدام حق النقض من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في كثير من الحالات، ما أطاح بالمبادئ الديمقراطية، وأعاق مناشط الأمم المتحدة للسلام والاستقرار.