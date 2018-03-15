المهدي يدعو الحكومة لحوار على غرار جنوب أفريقيا

الخرطوم 15 مارس 2018 ـ اقترح رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان الصادق المهدي إجراء حوار بين الحكومة السودانية والمعارضة لأحداث تغيير بالبلاد على غرار ما حدث في جنوب أفريقيا.

الصادق المهدي في مؤتمر صحفي بالخرطوم.. 18 مايو 2017 (سودان تربيون)

وقال المهدي في حوار مع قناة "فرانس 24" مساء الخميس إن المجتمع الدولي يريد نظاماً ديمقراطيا في السودان، وعليه الضغط على الحكومة لإطلاق سراح المعتقلين وإتاحة الحريات.

وأفاد أن المعارضة ترى ضرورة أن يكون هناك حواراً مع الحكومة بموجب خارطة الطريق الأفريقية، وأن تتوفر للحوار شروطه واستحقاقاته من حريات وحقوق إنسان وأن يكون جامعاً "مثل ما حدث في جنوب أفريقيا".

وتابع "إذا أصر النظام على موقفه سنعمل على تعبئة شعبية والخروج للشوارع والاعتصام والاضرابات لتغييره".

وسخر المهدي من الانتخابات التي ستنعقد في 2020 لاختيار رئيس جديد بالبلاد، وقال "هي انتخابات فارغة كسابقاتها، وغير جديرة. كل الإعلام والمفاتيح بيد السلطة وهي طبخات لا تعطي الشعب الحق في التعبير وتعطي الحاكم الحق في التزوير".

وجدد تمسكه بالتنحي عن رئاسة حزب الأمة القومي في المؤتمر العام القادم، مشيراً الى أن المؤتمر الذي لم يحدد موعده سيشهد التأسيس الرابع للحزب.