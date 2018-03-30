 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 30 آذار (مارس) 2018

المهدي يرفض تهديد البشير بمقاضاته ويتحدى السلطات بالعودة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 30 مارس 2018 ـ رفض زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي تهديد الرئيس عمر البشير بمقاضاة الأحزاب المتحالفة مع "نداء السودان" وتحدى السلطات بالعودة للبلاد حال إنجازه بعض المهام.

JPEG - 31 كيلوبايت
قادة (نداء السودان) عقب اجتماع باريس 17 مارس 2018 (سودان تربيون)

ولوح البشير الأسبوع الماضي بإتخاذ إجراءات قانونية بحق أحزاب "نداء السودان" لتحالفها مع قوى متمردة تحمل السلاح، في أعقاب اجتماعات لقوى النداء بباريس، أخيرا، نصبت المهدي رئيسا للتحالف المعارض.

وأبدى المهدي في بيان تلقته "سودان تربيون"، الجمعة، دهشته من اعتبار حكومة الخرطوم، تعامل الأحزاب مع الفصائل المسلحة "عملا جنائيا يستوجب المساءلة".

وأشار إلى "النظام" يرسل هذه التهديدات بالرغم من أن كيان "نداء السودان" ظل يعمل في الداخل والخارج منذ 40 شهرا، كما أن الحكومة تعترف بالحركات المسلحة التي هي جزء من التحالف عبر الجلوس معها للتفاوض.

‎وقال "الطغمة الحاكمة في السودان، وهي الملاحقة جنائياً، المساءلة عما أشعلت من حروب وما قتلت من أبرياء، تعلن ملاحقتها لقوى (نداء السودان) الملتزمة بإيجاد مخرج السلام العادل والتحول الديمقراطي الكامل بوسائل خالية من العنف".

ورأى زعيم حزب الأمة ورئيس تحالف قوى "نداء السودان" أن الحكومة تريد بهذه الاتهامات محاكمة وتعطيل أحزاب "نداء السودان" بعد نشاطها في مقاومة ميزانية العام 2018 ما أسفر عن حملة اعتقالات طالت قادة وكوادر المعارضة.

واتهم السلطات بمحاولة تصنيف قوى سياسية معترف بها دولياً وأفريقياً، وهو نفسه يعترف بها ويحاورها بأنها إرهابية، وزاد قائلا "النظام المتآكل في الخرطوم المنقسم على نفسه المحاط بإخفاقاته يريد تهديدي وتهديد أمثالي بوعيده".

‎ونوه إلى أن الأسرتين الأفريقية والدولية والأحزاب السودانية تدرك الأسباب التي أدت لقيام حركات مسلحة ويعترفون بواقعها، ولم يحتج أحد بأنها منظمات إرهابية.

وبشأن عودته للبلاد أوضح المهدي أنه خاطب إبان وجود في باريس باسم "نداء السودان" الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية، الترويكا، الاتحاد الأوروبي، وكافة رؤساء دول جوار السودان، يناشدهم دعم مطالب السودانيين المشروعة في إطلاق سراح المعتقلين وكفالة الحريات العامة وحماية التعبير السلمي الحر، موضحا أنه طلب منهم الاستماع لوفود سيبرمج تحركها.

‎وتابع قائلا "لذلك سوف أبقى في الخارج في مكان مناسب، ثم أعود للسودان التزاماً بأهداف حزب الأمة القومي و(نداء السودان) ووسائل تحقيقيها الخالية من العنف. أعود إن شاء الله وليفعل النظام ما يشاء، فالشيء من معدنه لا يستغرب".

وأكد الصادق المهدي أن اجتماع "نداء السودان" بباريس في مارس الحالي أقر أهدافا سياسية، وسائل تحقيقها مدنية وخالية من العنف، على أن تكون التكوينات المسلحة التي تعمل بوسائل أخرى خارج نطاق التحالف.

وانفضت اجتماعات (نداء السودان) بباريس السبت قبل الماضي، باعتماد الوسائل السياسية السلمية لإحداث التغيير عبر انتفاضة شعبية سلمية أو حوار باستحقاقاته.

ويضم التحالف أحزابا سياسية على رأسها حزبي الأمة والمؤتمر السوداني إلى جانب حركات مسلحة تقاتلها الحكومة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

السر سيد أحمد وخيار الانتخابات لهزيمة النظام (2) 2018-03-29 11:56:24 كتب : د. النور حمد تجنب خيار الانتخابات من جانب قوى المعارضة، وفقا للذرائع المعلنة، لا يمثل في تقديري، سوى إصرارٍ على السير على ذات النهج القديم، وهو النهج القائم على تجنُّب دفع استحقاقات كرسي الحكم، وهو العمل مع (...)

فصائل نداء السودان المسلحة السلمية ! 2018-03-27 16:16:16 كتبت : سلمى التجاني ( 1 ) وقعَّت ثلاثة من الفصائل المسلحة على الإعلان الدستوري لقوى نداء السودان بباريس في السابع عشر من مارس الجاري ، والذي ورد في البند الخامس منه إلتزام هذه الفصائل بسلمية أهداف الكيان ناصاً على : ( (...)

السر سيد أحمد وخيار الانتخابات لهزيمة النظام (1) 2018-03-26 17:46:52 كتب : د. النور حمد ظللنا نعيش، لسنوات، في أتون حالة حيرة مطبقة. وهي حيرةٌ يزداد، استحكام حلقاتها، حول رقابنا، كل صبحٍ جديدٍ. فكلما فكرنا، واستعصى علينا إيجاد مخرج من حالة الانغلاق السياسي الراهنة، ازدادت حيرتنا، (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.