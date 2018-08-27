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المهدي يضرب 19 ديسمبر موعدا للمؤتمر العام لحزب الأمة القومي

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الخرطوم 27 أغسطس 2018- كشف زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي عن انعقاد المؤتمر العام الثامن لحزبه في 19 ديسمبر المقبل، وأعلن اعتزامه العودة للسودان بعد جولة في عواصم عديدة.

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الصادق المهدي (رويترز)

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تحديد تاريخ بعينه للمؤتمر العام للحزب، بعد أن عقد آخر مؤتمر في مطلع مارس من العام 2009 ويناط بالمؤتمر النظر في انتخاب قيادة جديدة للحزب بعد أن يتقدم زعيم الحزب باستقالته رسميا.

ولقيام المؤتمر في الموعد المضروب ينبغي أن يعرض التاريخ الذي اقترحه المهدي على مؤسسات الحزب لاجازته، حيث يعارض تيار واسع داخل الحزب انعفاده في الوقت الراهن بحجة أن الوقت "ليس مناسبا" وان المؤتمر سيكون مدعاة للإنشغال عن الوضع العام الذي تمر به البلاد.

وقال المهدي في رسالة (الاثنين) من مقر إقامته بالعاصمة البريطانية إن ممثلين لمكاتب الحزب في الخارج التقوه بلندن قبل أيام.

وأضاف " خاطبناهم للإقبال فوراً على تسجيل العضوية، وتنفيذ الاشتراكات، والمساهمة في التزامنا المالي نحو نداء السودان، والتنسيق مع الأمانة العامة وأمانة المهجر لعقد المؤتمر القاعدي لمكاتب المهجر للمساهمة في المؤتمر العام الثامن الذي سوف يعقد في 19 ديسمبر من هذا العام إن شاء الله".

وخلال أكثر من مناسبة صرح المهدي برغبته في اعتزال العمل السياسي والتفرغ لقضايا فكرية واهتمامات أخرى، لكن من غير الواضح ما إذا كانت مؤسسات حزب الأمة ستقرر اعادة ترشيحه من جديد أم أن الحزب سيدفع بمرشح آخر.

وبشأن موعد عودته للسودان قال المهدي إنه في انتظار "تحديد مواعيد مهمة" لبلدان عربية، وإسلامية، وأفريقية، وأوربية ينجز خلالها بعض المهام ثم يعود للبلاد.



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