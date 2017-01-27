المهدي يعلن عن اتفاق يصفه بـ (الإختراق الوطني) مع عناصر معارضة

أمدرمان 27 يناير 2017 ـ كشف رئيس حزب الأمة القومي المعارض بالسودان عن اتفاق وصفه بـ "الإختراق الوطني" بينه وعناصر معارضة ـ لم يسمها ـ بعدم إسقاط النظام بالقوة أو تقرير المصير لأي منطقة والعمل بلا عنف لتحقيق الأهداف السياسية.

المهدي يخاطب انصاره بعد وصوله الخرطوم..الخميس 26 يناير 2017 ..صورة لـ(سودان تربيون)

وقال الصادق المهدي في خطبة الجمعة بمسجد "ودنوباوي" في أمدرمان بعد يوم واحد من عودته للبلاد "نحن في طريقنا لتوحيد الصف الوطني لتكون كلمة واحدة"، وزاد "لا يمكن أن نسمي ما اتفق عليه بعض الناس حلا للبلاد والحرب مستمرة والجسم السياسي منقسم".

ولفت إلى أن الحل في وقف الحرب وتوحيد الكلمة بصورة قومية وعدم الهيمنة عليها.

وأكد المهدي أن البلاد تعاني من أزمات أبرزها المعيشة المأزومة والهجرة والحرب وتناقض الخطاب الديني، قائلا "هاجر من السودان حوالي ربع السكان مشردين في دول العالم المختلفة".

وانتقد الخطاب الديني للدولة وتناقضه مع واقع البلاد، مشيرا إلى "أن الشباب دخل في تكفير وإلحاد وردة"، ودعا لتطهير الخطاب الديني "حتى تتم ازالة هذه الشبهات"، مشيراً إلى أن بعض الشباب لجأ لداعش عندما وجد من يرفعون الشعارات في السودان لا يطبقونها.

وأكد المهدي أن هدف حزبه أن يكون هناك طريق جامع يحقق السلام العادل الشامل ويوقف الحرب ويقيم الدستور والحكم على تراضي قومي ويعالج مشاكل البلاد إلى جانب مخاطبة كل الأسباب التي أدت الى الانقسامات بالسودان.

وقال إن هناك ثلاثة أشياء لا بد من تحقيقها "السلام، الحب القومي، والدستور"، وشدد على ضرورة تحقيقها وعدم الهيمنة حتى لا يتأذى أحد ويكون الناس في مركب نوح ـ بحسب قوله ـ.

ودعا المهدي الأنصار للوقوف مع قضية الدين والوطن وأن لا يميلوا لشخص أو عائلة، وأشار الى "أن المهدية التاريخية تختلف من المهدية الرسالية وهي التي وحدت السودان وحررته".