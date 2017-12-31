الموالون للحكومة يفوزون بنقابة المحامين والمعارضة تشكو التزوير

الخرطوم 31 ديسمبر 2017 ـ ظفر المحامون الموالون للحكومة السودانية بمقاعد نقابة المحامين بعد انتخابات أعلنت نتائجها، الأحد، لترسخ سيطرة الإسلاميين على هذه النقابة منذ إنقلاب يونيو 1989.

د. عثمان محمد الشريف يفوز بمنصب نقيب المحامين عن قائمة القوى الوطنية الموالية للحكومة

وبالرغم من أن التحالف الديمقراطي للمحامين خاض بكل ثقله انتخابات اتحاد المحامين السودانيين لأول مرة منذ 29 عاما، لكن التحالف المحسوب على المعارضة، شكا من عمليات تزوير واسعة طالت جميع المراكز خاصة المركز الخاص بتصويت محامي ولاية الجزيرة.

واكتسحت قائمة القوى الوطنية، التي تمثل حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحلفائه، انتخابات النقابة بفارق كبير وفاز عثمان محمد الشريف مرشح القائمة لمنصب النقيب بـ 4106 أصوات.

وتحصل أقرب منافسيه محمد عثمان قيلوب، مرشح التحالف المعارض، على 1728 صوتا، أي بفارق 2378 صوتا لصالح مرشح المحامين الوطنيين.

وحصلت القائمة الموالية للحكومة في مجمل التصويت على 4030 صوت بينما حصلت قائمة المعارضة على 1701 صوتا، وأنصار السنة على 180 صوت ومرشح مستقل 14 صوتا. وبلغت الأصوات التالفة 352 صوتا.

وأقر عضو التحالف الديمقراطي للمحامين علي السيد بهزيمة قائمة المعارضة، ولكنه عدها هزيمة بطعم الفوز للمجهود "الخرافي" الذي بذله المحامون الديمقراطيون في هذه الدورة.

وأكد السيد لـ "سودان تربيون" أن انتخابات نقابة المحامين أثبتت أن "الإنقاذ" ما زالت عند النقطة الأولى نتيجة للتزوير الكبير الذي صاحب الانتخابات، وأشار إلى رصدهم موظفين في الجمارك ومعلمين ومنسوبين لجهاز الأمن يحملون بطاقات محاماة.

وأضاف أن التحالف رصد أيضا عددا كبيرا من العضوية الموالية للمؤتمر الوطني تحمل رخص باللغة الإنجليزية صادرة خلال اليومين الماضيين، وزاد "يبدو أنهم من شدة الاستعجال لم يجدوا أمامهم سوى ماكينة تعمل باللغة الإنجليزية لإصدار الرخص".

وعزا علي السيد هزيمة تحالف المحامين إلى تزوير واسع في المركز الخاص بمحاميي ولاية الجزيرة في ضاحية الأزهري جنوبي الخرطوم.

وتابع "التزوير الكبير في الدورة السابقة تم بولاية البحر الأحمر لذلك ركزنا على هذه النقطة، لكن هذه المرة تم التزوير بولاية الجزيرة".

وقال إن المؤتمر الوطني رمى بكل ثقله و"ألاعيبه" للفوز بنقابة المحامين "لأنه يعتقد أنها تؤمن رئيس الجمهورية من المحكمة الجنائية الدولية، وأن المعارضة يمكن أن تسلم البشير للمحكمة".

واضطرت لجنة انتخابات اتحاد المحامين، المكونة من قضاة، يوم الجمعة، إلى تأجيل عقد الجمعية العمومية وعملية الإقتراع لعدم اكتمال النصاب، حيث لم يحضر إلى مكان الإنعقاد بقاعة الصداقة في الخرطوم سوى 70 محامي من جملة 18,736 ممن يحق لهم التصويت.

ويوم السبت انعقدت الجمعية العمومية وأجريت عملية الاقتراع التي انتهت الساعة العاشرة ليلا بتصويت 6250 عضو.