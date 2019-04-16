الموت يغيب الجنرال بيتر قاديت بالعاصمة السودانية

الخرطوم 17 أبريل 2019- توفي بالعاصمة السودانية الخرطوم، يوم الاثنين الجنرال بيتر قديت ياك رئيس حركة جنوب السودان المتحدة، حسبما قال مسؤولون في المعارضة.
- بيتر قاديت
وأوضح محجوب بيل ترك، عضو فصيل تحالف الجماعات المعارضة "سوا" الذي كان يقوده قديت، أن الجنرال قديت توفي إثر علة لم تمهله طويلاً، واصفاً وفاته بالفقد الجلل للبلاد.
وقالت مصادر متطابقة لسودان تربيون إن قاديت أصيب بنوبة قلبية مفاجئة.
وقال مسؤولون معارضون يوم الثلاثاء إن القائد العسكري في جنوب السودان، بيتر قديت ياك وهو جنرال متمرد منذ فترة طويلة توفي في السودان.
وكان قاديت يتزعم حركة جنوب السودان المتحدة، لكن مجموعته انقسمت العام الماضي إلى فصيلين بسبب خلافات حول القيادة.
وعقب اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان عام 2013، انضم قديت إلى الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار، لكنه انفصل عنه لاحق وشكل حركة مستقلة تحت قيادته لمحاربة نظام الرئيس سلفا كير.
وقبل أن ينضم الجنرال بيتر قديت إلى الحركة الشعبية، كان جنرالاً بارزاً في قوات دفاع جنوب السودان، خلال الحرب الأهلية في السودان قبل انفصال الجنوب.
وانضم قديت إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان بعد إعلان جوبا في يناير عام 2006.
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