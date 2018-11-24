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الموت يغيب رئيس القضاء في السودان

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الخرطوم 24 نوفمبر 2018- غيب الموت في الخرطوم فجر السبت رئيس القضاء السوداني حير أحمد دفع الله اثر تعرضه لوعكة صحية لم تمهله طويلا.

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رئيس القضاء في السودان حيدر احمد دفع الله

واحتسبت رئاسة الجمهورية الراحل بوصفه "رمزا من رموز العدالة".

وتقدم الرئيس عمر البشير حشدا من رجالات الدولة والوزراء والقضاة والبرلمانيين ومئات المشيعين تقاطروا منذ وقت مبكر الى منزل الفقيد.

وعمل دفع الله المولود في العام 1952 بالمحاكم المتعددة من حيث الاختصاص القيمي والنوعي منذ الالتحاق بالسلطة القضائية في نوفمبر 1977م في وظيفة مساعد قضائي متدرجاً في السلم الوظيفي إلى قاضي من الدرجة الثالثة ثم الثانية، ثم قاضي للمديرية وقاضي بمحكمة الاستئناف إلى أن تمت ترقيته إلى قاضي بالمحكمة العليا النقض " التمييز" ثم رئيسا للقضاء.

والراحل حاصل على شهادة ليسانس حقوق في جامعة القاهرة فرع الخرطوم عام 1976م، وعلى شهادة امتحان تنظيم مهنة القانون في نفس العام.

ثم حاز دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة في مصر عام 1982.

وعلى شهادة الدكتوراه في الحقوق كلية الحقوق جامعة القاهرة في مصر عام 1989.

كما نال شهادة تفوق مع جائزة عبد الرزاق السنهوري في القانون المدني كلية الحقوق العام الجامعي 1982 - 1983 وحصل على درجة الأستاذية من جامعة الخرطوم في 24 سبتمبر.



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