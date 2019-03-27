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النائب الأول للبشير يرأس وفد السودان الى القمة العربية بتونس

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الخرطوم 27 مارس 2019- قال وزير الخارجية السوداني الأربعاء إن النائب الأول للرئيس عوض ابن عوف سيقود وفد السودان المشارك في القمة العربية المنعقدة بتونس يومي 30 و31 مارس الجاري.

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وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف

ونقلت صحيفة (آخر لحظة) الأسبوع الماضي عن مصادر لم تسمها أن البشير سيقود وفد السودان الى هذه القمة.

وحثت منظمة (هيومان رايتس ووتش) الثلاثاء ، تونس الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية على الإيفاء بالتزامها ومنع الرئيس السوداني من دخول أراضيها أو القبض عليه حال وصوله باعتباره مطلوبا لدى المحكمة التي أصدرت بحقه مذكرتي توقي على خلفية اتهامه بالضلوع في ارتكاب جرائم حرب بإقليم دارفور.

وقال وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد في تصريح صحفي إن السودان حريص على المشاركة في القمة العربية انطلاقا من التزامه تجاه القضايا العربية.

وأوضح أن القمة ستناقش دعم السلام والتنمية بالسودان، بجانب القرار الاميركي الذي صدر بحق الجولان، بالإضافة لمتابعة تطوير الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر والوضع السياسي الراهن بالوطن العربي.

وأفاد الوزير أن وفد السودان سيغادر في الثلاثين من الشهر الجاري، وتوقع أن يلتقي النائب الأول لرئيس الجمهورية السودانية بعدد من القادة العرب، بجانب لقاءات لوزير الخارجية مع عدد من نظرائه بالدول العربية.



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