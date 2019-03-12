النائب الأول ومدير الأمن السوداني ينقلان رسالة من البشير للسيسي

الخرطوم 12 مارس 2019-أنهى النائب الأول للرئيس السوداني ومدير جهاز الأمن زيارة خاطفة للعاصمة المصرية نقلا خلالها رسالة من الرئيس عمر البشير الى نظيره المصري.

السيسي استقبل بن عوف وصلاح قوش والسفير السوداني عبد المحمود .. الثلاثاء 12 مارس 2019

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية السودانية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين وما يسودها من تنسيق مشترك وتشاور مستمر من اجل تحقيق التكامل المرتجى.

وقال السيسي خلال لقائه النائب الأول وزير الدفاع عوض ابن عوف برفقة مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله "قوش" وتلقيه رسالة شفهية من الرئيس البشير، إن الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين تعطي اشارة طيبة على جدية وحرص المسؤولين للمضي في تحقيق المنافع والمصالح المشتركة.

واشار سفير السودان لدي القاهرة السفير عبد المحمود عبد الحليم في تصريحات له عقب اللقاء ان النائب الاول لرئيس الجمهورية احاط الرئيس المصري بتطورات الاوضاع في السودان في المجالات المختلفة.

واضاف ان الرئيس المصري امتدح مبادرة رئيس الجمهورية التي أطلقها بجعل العام 2019 عاماً للسلام والاستقرار الشامل والكامل والتي ستساهم بشكل مباشرة في تحقيق الامن والاستقرار في البلدين.