النائب العام السوداني يتعهد بحسم ملفات الفساد و قتلى الاحتجاجات

الخرطوم 14 أكتوبر 2019- وعد النائب العام السوداني، تاج السر على الحبر، الإثنين، بحسم العديد من القضايا العالقة خلال الفترة المقبلة من بينها ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين في قتل متظاهري الاحتجاجات.
- النائب العام تاج السر الحبر
وقال الحبر في بيان تلقته "سودان تربيون" إن "النيابة العامة ستراعي خلال الفترة القادمة تطلعات الشعب نحو سيادة حكم القانون وتقديم المتورطين في كل القضايا إلى العدالة".
وتابع: "سنحسم بالفترة القادمة العديد من الملفات العالقة بالنيابة العامة والتي من بينها ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين في قتل متظاهري الاحتجاجات، وتقويض النظام الدستوري منذ العام 1989(في إشارة لانقلاب الرئيس السوداني السابق عمر البشير)".
والأحد، أدى تاج السر على الحبر اليمين الدستورية نائبا عاما في السودان.
وفي 19 يوليو الماضي، أعلنت "لجنة أطباء السودان" (غير حكومية)، أن عدد قتلى الاحتجاجات في البلاد منذ ديسمبر الماضي، بلغ 246، كما وصل عدد المصابين إلى ١٣٥٣، فيما تقدر الحكومة أعداد القتلى لذات الفترة، بـ 184 شخصا.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 -2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية على تردي الأوضاع الاقتصادية.
أخر الآراءأخواني الشهداء: العيون السود في البطانة كتار 2019-10-14 05:41:16 مجدي الجزولي انهضوا لبوا يا شبابنا هموا شهيدنا الطاهر ضحى بدموا أخواني الشهداء الزايد شوقهم مناى يا الله أسير في طريقهم أصبر قلبي وراجي لحوقهم هنالك في الجنة أبقى رفيقهم.. من أخسر ما خاض فيه المرحوم حسن الترابي بعد (...)
التحالفات السياسية السودانية: التماعُ نجم بعد خُبُوٍّ! 2019-10-13 08:01:56 الواثق كمير kameir@yahoo.com لم يُسلط الضوء بعد على خبر ربما قد تكون له تداعيات سياسية مما تمثل في لقاء جوزيف تكة، نائب رئيس الحركة الشعبية شمال/بقيادة الفريق عبد العزيز الحلو، مع السيد جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب (...)
و"مغردون خارج السرب" 2019-10-06 21:52:57 بقلم : محمد عتيق المقال السابق بعنوان "للثورة خندق واحد" ، ألقى ضوءاً على طريقة بعض قوى الثورة - المدنية والمسلحة - في التعامل مع التجربة (الوليدة) وقياداتها ، وكيف أنها تلقي عليها ظلالاً من الشك وأن على ق ح ت الإسراع (...)
المزيد