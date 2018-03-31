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النائب العام: تسريب الامتحانات أخطر جرائم الأمن القومي

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الخرطوم 31 مارس 2018- أعتبر النائب العام لحكومة السودان، عمر أحمد محمد، تسريب ورقة امتحان مادة "الكيمياء" في امتحانات الشهادة السودانية، من أخطر الجرائم التي تمس الأمن القومي.

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لجنة التحقيق تؤدي القسم للتقصي حول تسريب أسئلة الكيمياء (سونا)

ووجه النائب العام، السبت، لجنة التحقيق التي تشكلت لتقصي الحادثة بسرعة إجراء التحقيقات واتخاذ كافة التدابير المساعدة في أداء مهمتها لتحديد الجناة الفعليين سواء داخل السودان أو خارجه.

وشكل النائب العام، الخميس، لجنة للتحري والتحقيق في واقعة التسريب باعتبار أن امتحانات الشهادة السودانية تعد من القضايا الماسة بالأمن القومي.

وتختص اللجنة بالتحري والتحقيق حول كل الوقائع الخاصة بتسريب الأسئلة والأشخاص الذين ساهموا في ذلك وساعدوا في نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأدت اللجنة، السبت، القسم أمام النائب العام، عمر أحمد محمد، بحضور مساعد أول النائب العام، هشام الدين عثمان، ووجه النائب العام اللجنة بالعمل بكل جد وإخلاص وسرية للوصول إلى الجناة.

وأكد أن جريمة التسريب التي وقعت تعد من أخطر الجرائم التي تمس الأمن القومي، قائلاً إنها ليست كغيرها من الجرائم لأنها مست وأثرت على كل الشعب السوداني، حسب قوله.

ونفى النائب العام ما يشاع عن تسرب مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية، مؤكدا أن مادة الكيمياء هي الوحيدة التي تسربت بالفعل.

من جهته أكد رئيس النيابة العامة ورئيس لجنة التحقيق، ياسر أحمد محمد، لـ "وكالة السودان للأنباء" أن اللجنة ستسعى وفقا لاختصاصاتها لتحديد الجناة والقبض عليهم في أسرع وقت ممكن، ودعا وسائل الإعلام لعدم الالتفات للشائعات وعدم الخوض في الموضوع لحين الفراغ من التحقيقات.

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة مباشرتهم للعمل فور صدور قرار التشكيل، وتعهدوا باتخاذ كل ما يلزم للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأعلنت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم إعادة امتحان الكيمياء في 17 أبريل.

وتمنى مدير الامتحانات مختار محمد مختار، في تصريح السبت أن توفق الأجهزة الأمنية والعدلية في تحديد الجناة أياً كان موقعهم وكيفما كانت صفاتهم وتوقيع أقصى العقوبة عليهم منعاً لتكرار الظاهرة.



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