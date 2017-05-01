النائب العام يأمر أعضاء النيابة بتفقد الموقوفين بالحراسات يوميا

الخرطوم 1 مايو 2017 ـ وجَّه النائب العام بالسودان عمر أحمد محمد أعضاء النيابة العامة بتفعيل السلطات المخولة لهم قانوناً بالمرور على الحراسات يوميا والتأكد من صحة الإجراءات المتخذة بشأن الموقوفين، كما أمر وكيل النيابة الأعلى المختص بالمرور أسبوعيا.

مجموعة من المحامين أمام وزارة العدل (سودان تربيون) ـ إرشيف

وشدد النائب العام في منشور أصدره، الإثنين، "بالتأكد من مراعاة معاملة المقبوض عليهم بما يلزم من معاملة كريمة وعلى وكيل النيابة المختص المرور على الحراسات الواقعة في دائرة اختصاصه يومياً خلال الفترة الصباحية مع مراجعة دفتر القبض والتأكد من صحة الاجراءات ومعاملة المقبوض عليهم وفق القانون".

ووجه المنشور بأن تحتفظ كل نيابة عامة بدفتر خاص بالمرور على الحراسات بدائرة اختصاصها يوضع لدى مكتب البلاغات في أقسام ووحدات الشرطة المعنية يدون فيه مرور أعضاء النيابة العامة المختصين على الحراسات بالساعة والتاريخ وما تم إصداره من توجيهات خلال المرور.

وطالب النائب العام وكيل النيابة الأعلى المختص بالمرور على الحراسات وتفتيشها مرتين في الأسبوع على الأقل للتأكد من تطبيق المنشور والوقوف على الإجراءات وأحوال المنتظرين مع رفع تقرير أسبوعي لرئيس النيابة العامة.

وأمر المنشور رئيس النيابة العامة في دائرة الاختصاص المعنية بالمرور على الحراسات بصفة دورية لاتقل عن مرة في الأسبوع ورفع تقرير شهري للنائب العام وعلى رئيس إدارة التفتيش متابعة تنفيذ المنشور.

وأجاز البرلمان نهاية ديسمبر الماضي تعديلات دستورية أودعها رئيس الجمهورية كان من ضمنها فصل منصب النائب العام عن وزارة العدل كاحدى توصيات الحوار الوطني.

وعلى إثر ذلك أجاز مجلس الوزراء في يناير الماضي مشروع قانون فصل النائب العام عن وزارة العدل ودفع بمشروع القانون للبرلمان لإجازته ومن ثم وضعه أمام رئيس الجمهورية للتصديق عليه ليصبح قانونا نافذا.