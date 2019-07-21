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النائب العام يتعهد بالكشف عن ملامح تقرير لجنة فض الاعتصام

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الخرطوم 21 يوليو 2019 ـ تسلم النائب العام السوداني، عبد الله أحمد عبد الله، الأحد تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش، ووعد بكشف بعضا مما يحويه لاحقا.

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ساحة الاعتصام كانت تتهيأ لإستقبال العيد فتحولت الى ركام ورماد

وقال النائب العام المكلف في تصريح لوكالة السودان للأنباء انه سيطلع على تقرير اللجنة وما جاء به من توصيات، قبل أن يعلن عن بعض ملامح ما جاء فيه بما لا يخل بسير العدالة.

وأكد عقب تسلمه التقرير من رئيس اللجنة، فتح الرحمن سعيد، إن لجنة التحقيق أدت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من اية جهة.

وتضم اللجنة التي شكلت في الرابع من يونيو الماضي وفق قرار النائب العام رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة والقضاء العسكري.

وحققت اللجنة في اقتحام قوات مسلحة شكلها المجلس العسكري الانتقالي، مقر اعتصام المحتجين خارج محيط القيادة في الثالث من يونيو الماضي، وفضت المعتصمين بالعنف مما تسبب في مقتل أكثر من 100 شخص بحسب لجنة أطباء السودان.



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