النائب العام يجدد توجيهات لأعضاء النيابة بتفقد الحراسات

الخرطوم 23 يونيو 2017 ـ جدد النائب العام في السودان عمر أحمد محمد، توجيهات لأعضاء النيابة العامة المختصين بتفعيل السلطات المخولة لهم قانونا في المرور على (الحراسات) يوميا والتأكد من صحة الإجراءات المتخذة بشأن الموقوفين.

مجموعة من المحامين أمام وزارة العدل (سودان تربيون) ـ إرشيف

وكان، النائب العام المعين حديثا، قد أصدر هذه التوجيهات للمرة الأولى في مطلع مايو الماضي.

وشدد النائب العام خلال منشور أصدره بالتأكد من مراعاة معاملة المقبوض عليهم بما يلزم من معاملة كريمة وعلى وكيل النيابة المختص المرور على الحراسات الواقعة في دائرته يوميا أثناء الفترة الصباحية مع مراجعة "دفتر" القبض والتأكد من صحة الإجراءات.

ووجه المنشور بأن تحتفظ كل نيابة عامة بدفتر خاص للمرور على الحراسات بدائرة اختصاصها يوضع لدى مكتب البلاغات في أقسام ووحدات الشرطة المعنية يدون فيه مرور أعضاء النيابة العامة المختصين على الحراسات بالساعة والتاريخ وما تم إصداره من توجيهات خلال المرور.

وطالب النائب العام وكيل النيابة الأعلى المختص بالمرور على الحراسات وتفتيشها مرتين في الأسبوع على الأقل للتأكد من تطبيق المنشور والوقوف على الإجراءات وأحوال المنتظرين مع رفع تقرير أسبوعي لرئيس النيابة العامة.

ووجه المنشور رئيس النيابة العامة في دائرة الاختصاص المعنية بالمرور على الحراسات بصفة دورية لا تقل عن مرة في الاسبوع مع رفع تقرير شهري للنائب العام.

وأجاز البرلمان نهاية ديسمبر الماضي تعديلات دستورية أودعها رئيس الجمهورية كان من ضمنها فصل منصب النائب العام عن وزارة العدل كاحدى توصيات الحوار الوطني.

وعلى إثر ذلك أجاز مجلس الوزراء في يناير الماضي مشروع قانون فصل النائب العام عن وزارة العدل ودفع بمشروع القانون للبرلمان لإجازته ومن ثم وضعه أمام رئيس الجمهورية للتصديق عليه ليصبح قانونا نافذا.