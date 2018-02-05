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النائب العام يحذر السودانيين من نقود مزيفة دخلت عبر مصر

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الخرطوم 5 فبراير 2018 ـ نصح النائب العام في السودان، الإثنين، المواطنين بتوخي الحذر في التعامل مع عملات مزورة من فئة الخمسين جنيها تسربت عبر الحدود مع مصر.

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رجل يحمل جنيهات سودانية من فئات مختلفة

ودعا النائب العام، عمر أحمد محمد، للتأكد من سلامة الأوارق النقدية من فئة الخمسين جنيه، بعد توقيف متهمين عند معبر أرقين مع مصر بحوزتهما 315 ألف جنيه من العملة المزيفة فئة الـ 50 جنيه.

وكان النائب العام بالإنابة هشام الدين عثمان، قد أحال في أواخر يناير الماضي التحقيق في ملف دعوى جنائية خاص بضبط عملة سودانية مزيفة دخلت إلى البلاد في حوزة متهمين عبر معبر أرقين في الولاية الشمالية إلى نيابة أمن الدولة.

وبحسب تصريح للنائب العام لوكالة السودان للأنباء، الإثنين، فإن "المتهمين سجلا اعترافات قضائية بذلك وأفادا أن هناك مبالغ تقدر بمئات الملايين من فئة الخمسين جنيه تم تزييفها".

وأضاف أن "المتهمين تم ضبطهما أثناء قدومهما بإحدى السفريات من جمهورية مصر العربية عبر معبر أرقين وبحوزتهما العملة المزيفة فئة الـ50 جنيهاً".

وأشار إلى أن المتهمين سيقدمان إلى محاكمة عادلة فور الفراغ من التحريات.

يشار إلى أن المتهمين يواجهان تهما تحت المواد "51 و57 و117" من القانون الجنائي لسنة 1991 والمواد "198 و199" من قانون الجمارك والمتعلقة بالتهريب وتزييف العملة وتخريب الاقتصاد الوطني.



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