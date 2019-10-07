 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2019

النائب العام يشكل لجنة للتحقيق والتحري في دفن جثث لمفقودي فض الاعتصام

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 3 أكتوبر 2019 – أصدر النائب العام السوداني المكلف، عبد الله أحمد عبد الله، الإثنين، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في دفن ثلاث جثث في 2 أكتوبر الجاري من ضحايا فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو الماضي.

JPEG - 75.2 كيلوبايت
جثث مسجاة لعدد من ضحايا مجزرة ميدان الإعتصام ..3 يونيو 2019 (مواقع تواصل)

وأعلنت السلطات الصحية، الأربعاء الماضي، دفن ثلاث جثث لمجهولي الهوية من ضحايا فض الاعتصام، بعد تعذر التعرف على ذويهم، حيث تمت موارتهم الثرى بمقابر الصحافة بعد أيام طويلة من احتجازهم بمشرحة مستشفى بشائر.

وحدد القرار الذي تلقته "سودان تربيون"، "اختصاصات اللجنة بالتحري والتحقيق في الادعاءات الخاصة بدفن جثث الشهداء من مشرحة بشائر بالمخالفة للقوانين واللوائح بتاريخ 2/ 10/ 2019، وأن في سبيل عملها يكون لها اختصاص النيابة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وقانون النيابة العامة لسنة 2017 وأي قانون آخر ذا صلة".

وضم تشكيل اللجنة كل من، وكيل نيابة أعلى، مهلب عبد الرحمن محمد، رئيسا، وكيل أول نيابة، الضو أبكر محمد آدم، عضوا، وكيل نيابة، أحمد النور الحلا جاد الله، عضوا.

وأجاز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا، وأمهلها مدة لا تتجاوز 15 يوما لرفع تقريرها النهائي للنائب العام.

واقيل مدير مشرحة بشائر عقيل سوار الأحد على خلفية قرار الدفن باعتبار أنه لم يصدر أي تصريح بالدفن، لكن الرجل رفض الانصياع للقرار وأكد ان عملية الدفن تمت بناء على تصريح من النيابة، وأن قرار إقالته كان بسبب تصريحات أدلى بها بشأن مقتل المعلم أحمد الخير وكذلك بسبب افادته حول الشاب قصي حمدتو الذي تم التعرف على جثته قبل أيام حيث أكد عقيل في وقت سابق إنه قتل بالرصاص وتم التخلص من جثته في النيل.

وقتل 61 شخصا خلال عملية الفض، بحسب وزارة الصحة، بينما قدرت قوى التغيير عددهم بـ 128 شخصا، لكن لجنة طبية أخرى تحدثت عن أكثر من 260 قتيل.

وحمَّلت قوى التغيير المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

و"مغردون خارج السرب" 2019-10-06 21:52:57 بقلم : محمد عتيق المقال السابق بعنوان "للثورة خندق واحد" ، ألقى ضوءاً على طريقة بعض قوى الثورة - المدنية والمسلحة - في التعامل مع التجربة (الوليدة) وقياداتها ، وكيف أنها تلقي عليها ظلالاً من الشك وأن على ق ح ت الإسراع (...)

الحياة معركة عظيمة 2019-10-05 18:26:42 ياسر عرمان حينما ولدت فى هذا اليوم الخامس من اكتوبر عام ١٩٦٢، أمى وابي تمنيا لى ان أعيش حياة مريحة وان اجوب الاراضي الباردة، كانت امى (فاطمة عالم حمد) امرأة عادية تماما مثل الماء والأرض ومن اديم الأرض جئنا. حينما بلغت ١٦ (...)

عقدة الأجندة الأمريكية تربك حسابات الانتقال السوداني 2019-10-04 23:05:07 بقلم: خالد التيجاني النور (1) أحدثت مشاركة رئيس الوزراء الانتقالي الدكتور عبد الله حمدوك في أعمال الجمعية العامة الرابعة والسبعين للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك اختراقاً مهماً أسهم في فك العزلة الدبلوماسية التي عانى (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.