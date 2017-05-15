النرويج تستضيف مؤتمر للمصالحة بشأن جنوب السودان

جوبا 15 مايو 2017- أعلن السفير النرويجي لدى جنوب السودان ايرلينغ سكوجونسبيرج أن بلاده دعت حكومة جوبا والأحزاب المعارضة الى مؤتمر للمصالحة فى الشهر القادم.
- سفارة جنوب السودان في أوسلو (ويكبيديا)
وقال المسؤول النرويجى في مؤتمر صحفي في العاصمة جوبا الأحد، إن بلاده مستعدة لمساعدة جنوب السودان فى تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمعارضة 2015.
وأردف " الحكومة النرويجية وعدت بمساعدة جنوب السودان على تنفيذ اتفاقية السلام من اجل التوصل الى حل سلمى للصراع فى هذا البلد ".
كما التقى الدبلوماسي النرويجى مع رئيس جنوب السودان سلفا كير وبحثا ضرورة تنفيذ وقف دائم لاطلاق النار لانهاء العنف فى الدولة الوليدة.
ولعبت النرويج دورا رئيسيا في المفاوضات المتعلقة باتفاقية السلام الشامل 2005 بين شمال وجنوب السودان لإنهاء الحرب الأهلية.
كما لعبت أوسلو دور أساسيا في دعم المفاوضات بين حكومة جنوب السودان وفصيل المعارضة المسلحة بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار مما أدى إلى توقيع اتفاق السلام أغسطس 2015 بشأن حل النزاع في البلاد.
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