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النيابة العامة تتلقى بلاغات المواطنين حول فض الاعتصام

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الخرطوم 26 أكتوبر 2019 - أعلنت النيابة العامة في لسودان، السبت، بدء تلقي البلاغات من المواطنين، اعتبارا من يوم الأحد، حول اختفاء ومفقودي فض الاعتصام في 3 يونيو الماضي.

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صورة تظهر سقوط مصابين بين المعتصمين اثر محاولة لفض الحشد بالقوة ..الإثنين 8 أبريل 2019

وقالت في بيان تلقته "سودان تربيون"، "تعلن لجنة التحقيق والتحري لتقصي الحقائق حول الأشخاص الذين اختفوا في أو بعد يوم 6/ 4/ 2019 (اعتصام القيادة العامة)، والمشكلة بموجب قرار النائب العام الذين لم يقوموا بفتح بلاغ بتلقي البلاغات حول اختفاء وفقدان أي شخص في الفترة من 6 أبريل 2019 وحتى 1 أكتوبر 2019".

ومؤخرا، شكل النائب العام المكلف عبد الله أحمد عبد الله، لجنة "للتحقيق والتحري وتقصي الحقائق" حول مفقودي الاعتصام الذي جرى فضه أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة الخرطوم في 3 يونيو الماضي.

وأوضح القرار، أن اختصاص اللجنة يشمل التحري والتحقيق في كل الادعاءات المتعلقة باختفاء أشخاص من ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة أثناء قيامه أو بعد فضه.

وفي 5 سبتمبر الجاري، أعلنت مبادرة "مفقود" (غير حكومية) في السودان، أن عدد المفقودين بلغ 22 شخصا، بينهم 10 في فض اعتصام العاصمة الخرطوم، فيما لم تعلن السلطات عدد المفقودين.

بينما أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى التغيير، في 8 أغسطس الماضي، العثور على 40 مفقودا منذ فض الاعتصام في مستشفيات ومشارح مختلفة.

وأفاد التجمع، في يوليو الماضي، بحدوث "إخفاء قسري لمئات المواطنين"، في أعقاب فض الاعتصام.

وقتل 61 شخصًا خلال عملية الفض، بحسب وزارة الصحة، بينما قدرت قوى التغيير عددهم بـ 128.

وحملت قوى التغيير المجلس العسكري المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرًا بالفض.



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