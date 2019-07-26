النيابة العامة تحدد الأربعاء موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة البشير

- البشير قيد الاعتقال
الخرطوم 26 يوليو 2019- حددت النيابة العامة في السودان الأربعاء المقبل، موعداً للجلسة الأولى في محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام.
ومن المقرر أن تنعقد المحاكمة بحسب (العربية) في وسط الخرطوم، بعد أن رفضت محكمة الخرطوم شمال نظر القضية، لأسباب أمنية تتعلق بموقع المحكمة.
ولم يستبعد مصدر بهيئة الدفاع اعتراض الهيئة على أي موقع لمحاكمة البشير لا يتناسب مع القضية.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قال إن "فريقاً مشتركاً من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق البشير ووجد7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني".
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