 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 30 تموز (يوليو) 2019

النيابة توجه تهما لـ 41 فرد بجهاز الأمن السوداني في مقتل معلم بشرق البلاد

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 30 يوليو 2019 - أحالت نيابة الخرطوم وسط، الثلاثاء، بلاغ المعلم أحمد الخير، الذي لقى حتفه داخل المعتقل بمنطقة خشم القربة بولاية كسلا، شرقي السودان في فبراير الماضي، إلى محكمة الأوسط بالعاصمة الخرطوم.

JPEG - 31.4 كيلوبايت
أحمد الخير أعتقل بواسطة الأمن وتسلمته أسرته جثة هامدة

ووجهت النيابة طبقا لبيان صادر عن النيابة تلقته "سودان تربيون"، التهمة لـ 41 من الضباط والأفراد من جهاز الأمن والمخابرات الوطني، تحت المواد (21-25-26-130)، "القتل العمد، والتحريض والاشتراك الجنائي، والمعاونة في ارتكاب جريمة"، من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991.

وطلب وزير العدل السوداني السابق، محمد أحمد سالم، في فبراير الماضي من النيابة العامة إعداد تقرير عاجل حول ملابسات قضية المعلم "أحمد الخير"، الذي توفي أثناء احتجازه بمقر أمني في ولاية كسلا شرقي البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير شرطة ولاية كسلا – حينها-يس محمد الحسن، قوله، إن الرجل توفى أثناء إجراءات التحقيق معه، وكان ضمن متهمين أخرين تم التحفظ عليهم في حراسة جهاز الأمن. دون أن يوضح سبب التحفظ عليه.

وكانت مجموعات معارضة تنظم المظاهرات المناهضة للحكومة السودانية تحدثت، -وقتها-عن مقتل 3 مواطنين داخل مراكز احتجاز أمنية، بينهم أحمد الخير، جراء ما زعمت أنه تعذيبا تعرضوا له.

وعزل الجيش، البشير، في 11 أبريل الماضي، بعد احتجاجات شعبية متواصلة لأكثر من خمسة أشهر.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الثورة والثورة المضادة 2019-07-30 08:43:09 ياسر عرمان ⭕ خطر غياب الهامش والنساء والشباب على مستقبل الثورة ⭕ الحديث عن المحاصصة كان بحد ذاته محاصصة ⭕ أحداث الأبيض والإنقلابات مولود شرعي من رحم دولة التمكين ⭕ اللهم تقبل الحاجة هدية قبولاً حسناً إجتماع أديس أبابا، (...)

استعداداً لمعركة المدنية 2019-07-28 22:02:08 بقلم : محمد عتيق طالما ان مبدأ قيام لجنة تحقيق مستقلة بإشراف إقليمي ودولي للتحقيق في مجزرة فض الاعتصام قد أصبح متفقاً عليه في تفاهمات ق ح ت والمجلس العسكري ، كان الأجدر إلغاء لجنة النائب العام (المعين) والصمت عليها وعنها (...)

من جمهورية الاعتصام ... الى بناء البديل (7-7) 2019-07-27 09:21:04 بقلم : السر سيد أحمد التكوين الثالث؟ في المحاكمات التي تمت لرموز العهد المايوي عقب انتفاضة أبريل 1985 وقف أحد المتهمين بالفساد في ذلك العهد وهو رجل الاعمال خضر الشريف متحدثا عن جهوده في دعم الاقتصاد السوداني ثم حدق في (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.