 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 10 كانون الثاني (يناير) 2018

(النيل الأزرق) تنضم لركب الولايات الداعية لإعادة ترشيح البشير

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم/ الدمازين 10 يناير 2018 ـ أعلنت أحزاب سياسية وإدارات أهلية وكيانات بولاية النيل الأزرق، جنوب شرق العاصمة السودانية، ترشيح الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية ثالثة في انتخابات 2020.

JPEG - 40.1 كيلوبايت
استقبال جماهيري للرئيس السوداني بولاية النيل الأزرق ـ الأربعاء 10 يناير 2018

ويزور الرئيس ولاية النيل الأزرق، وهي احدى ولايتين تقود فيهما الحركة الشعبية ـ شمال، تمردا ضد الحكومة المركزية منذ العام 2011.

وأعلن رئيس المجلس التشريعي بولاية النيل الأزرق سراج الدين حمد عطا المنان باسم الأحزاب السياسية والإدارات الأهلية ومكونات الولاية المختلفة ترشيح البشير لدورة رئاسية أخرى في انتخابات 2020.

ومنذ نوفمبر الماضي نشطت عدة جهات في دعوات لإعادة ترشيح الرئيس في انتخابات 2020، عبر تعديل الدستور، كما تكررت دعوات الترشيح عند زيارة البشير لولايات في دارفور والجزيرة والشمالية والنيل الأبيض.

ووصل البشير إلى سدة الحكم عبر إنقلاب عسكري في يونيو 1989، وفاز في انتخابات 2010 و2015 بأغلبية مريحة لعدم وجود منافسين حقيقيين.

وقال عطا المنان لدى مخاطبته أعضاء المجلس التشريعي، الثلاثاء، على شرف افتتاح مبنى المجلس الجديد، بحضور الرئيس البشير ووالي النيل الأزرق حسين ياسين "إن الولاية شهدت استقرارا أمنيا وسياسيا واتسعت دائرة الأمن فيها إلا في بؤر صغيرة في أطرافها".

وأشاد بقرار البشير بتمديد وقف إطلاق النار الذي وجد استحسانا من أهل الولاية الراغبين في تحقيق السلام والاستقرار بعد معاناتهم من ويلات الحرب.

من جانبه واصل البشير جولته في ولاية النيل الأزرق وجدد أمام حشد جماهيري في منطقة "خور التمد"، الأربعاء، التزام الحكومة بتحقيق السلام والتنمية في كل أنحاء السودان.

ودعا بعد افتتاحه جسرا بالمنطقة الواقعة في محلية قيسان الى التمسك بالسلام والمحافظة عليه من أجل انطلاق مسيرة التنمية وأكد أن التمرد والحرب تسببا في إيقاف عجلة التنمية بالبلاد.

وجدد الرئيس الدعوة للمتمردين للرجوع الى رشدهم ونبذ الحرب، منوها الى أن الحرب زعزعت أمن المواطن، ووعد المواطنين بتشييد طريق "قيسان ـ الدمازين".

وقال رئيس الجمهورية أمام أعضاء المجلس التشريعي بالولاية مساء الثلاثاء إن النيل الأزرق بدأت تتعافى من الحرب، وزاد "نحن أعلنا وقف إطلاق النار، لكن الحرب لم تتوقف ولم يكتمل السلام".

وتابع "برنامج الدولة هو توسيع دائرة السلام وندعو أبناء الولاية في الجبال والغابات للعودة الى حضن الوطن لبناء السودان وتنمية الولاية.. تعالوا وانضموا الى أهليكم لنضع يد على يد لنبني البلد".

وأشار الى أن الولاية تأخرت كثيرا بسبب الحرب كما أنها ظلمت من قبل أبناءها، قائلا إنه "لولا تمرد والي الولاية لنال الناس حقوقهم كاملة سواء من المركز أو الولاية".

وكان رئيس الحركة الشعبية ـ شمال، مالك عقار، واليا على الولاية قبل أن تعلن الحركة العودة للتمرد بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في يونيو 2011.

وقال البشير إن الصراع بين المجموعات وتنازعها ليس من أجل تنمية النيل الأزرق وخدمتها أو خدمة مواطنيها "بل إنها تطلعات وطموحات شخصية وهي أجندة خارجية".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

أنظروا السلة ملأى بالقشور 2018-01-09 15:13:36 بقلم : عبدالحميد أحمد قالت الصورة إنّ القول زور.. ها هنا الوجه شقوق تتنامى.. وعلى الأطراف حجل من صنيع الورم الطالع من غبن الصدور أنظروا السلة ملأى (بالقشور) والطواحين على لحم الكلام الحي تمشي ثم تمشي وتدور.. ألياس فتح (...)

أكثر من مجرد أزمة.. السودان في قبضة الصندوق 2018-01-06 14:25:54 روشتة صندوق النقد تهيمن على الاقتصاد وتتحكم في سياساته بقلم: خالد التيجاني النور (1) كما جرت العادة أجاز المجلس الوطني قبيل سويعات من غروب شمس اليوم الأخير في العام 2017، موازنة العام الجديد كما دفع بها الجهاز التنفيذي، (...)

حريق برج قرينفيل في لندن.. رب صدفة ضارَّة 2018-01-02 22:47:08 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk قد لا يعني اسم قرينفيل شيئاً كثيراً أو قليلاً عند الشَّعب السُّوداني اليوم، وبخاصة المحدثين من الشباب. ففي ليلة 14 حزيران (يونيو) 2017م نشب حريق هائل في برج قرينفيل في وسط (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.