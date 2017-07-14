الهلال الأحمر السوداني والصليب الأحمر يوقعان وثيقة تفاهم

الخرطوم 14 يوليو 2017 ـ وقعت جمعية الهلال الأحمر السوداني واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، وثيقة تفاهم نصت على التزامهما بتقوية الشراكة بينهما لتعزيز الاستجابة للاحتياجات الانسانية بالبلاد.

يقدم الصليب الأحمر خدماته في مناطق واسعة من السودان

وبحسب بيان مشترك تلقته "سودان تربيون"، الجمعة، فإن الوثيقة تأتي وفقا للمبادئ الأساسية والنظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وتسترشد باتفاقية إشبيلية التي تنظم العلاقة ببن مكونات الحركة الدولية.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد علقت نشاطها بالسودان في فبراير 2014 إثر رفضها الاستجابة لشروط السلطات الحكومية، قبل أن تعود الخرطوم وترفع تعليقها بعد توصل الخارجية السودانية واللجنة في أغسطس من ذات العام لاتفاق مقر جديد.

وفي سبتمبر الماضي أنهى مسؤول رفيع في الصليب الأحمر زيارة للسودان اتفق خلالها مع الحكومة على توسيع نطاق أنشطة اللجنة الإنسانية في البلاد خلال العام 2016.

وبموجب الوثيقة الموقعة يوم الخميس "يجدد الطرفان الالتزام بالعمل معا بروح التعاون المشترك وتؤكدان احترامهما للأدوار والمسؤوليات الخاصة بكل منهما، ويعمل الطرفان في تعاون وثيق وذلك في مجالات المساعدات الاقتصادية والصحة والمياه والصرف الصحي والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى برنامج إعادة الروابط العائلية المطبق حالياً".

ووقع على الوثيقة من جانب الهلال الأحمر السوداني عثمان جعفر الامين العام للجمعية فيما وقع عن جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر خضر عمر رئيس البعثة في السودان.

وتعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان منذ عام 1978، ووسّعت نطاق عملياتها الإنسانية في عام 2003 لتشمل إقليم دارفور. وتبيّن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية التفويض المسند إلى المنظمة.

ويعتبر السودان طرفاً في هذه الاتفاقات شأنه في ذلك شأن 194 دولة أخرى.