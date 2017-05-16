الهلال الأحمر السوداني يطلق نداءً لإغاثة لاجئي دولة الجنوب

الخرطوم 16 مايو 2017 ـ أعلن الهلال الأحمر السوداني، الثلاثاء، اطلاق نداء خلال يومين لتقديم الإغاثة لمقابلة التدفقات المتزايدة من اللاجئين من دولة جنوب السودان.

اللاجئون الجنوبيون في السودان

وتقدر معتمدية شؤون اللاجئين بالسودان، عدد اللاجئين الجنوبيين الذين وصلوا البلاد بنحو 500 ألف جنوبي في الفترة الأخيرة، يتمركزون بولايات النيل الأبيض وشرق دارفور وغرب كردفان وجنوب كردفان.

وقال الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السودانية، عثمان جعفر، "إن الجمعية بصدد اطلاق نداء في غضون اليومين المقبلين لتقديم المساعدات للاجئين المتدفقين إلى البلاد من دولة جنوب السودان.

وأكد جعفر في مؤتمر صحفي بالخرطوم، يوم الثلاثاء، أن الجمعية ستطلق نداء من أجل تقديم الدعم للاجئين الجنوبيين، مشيراً إلى أن هناك تدفقاً مستمراً ومتزايداً لأعداد اللاجئين عبر نقاط العبور في الولايات المتاخمة لدولة الجنوب.

وتابع "بعد اطلاق النداء وتعميم البيان سيتم اطلاق الدعم الاحتياطي من الاتحاد الدولي لتقديم المساعدات اللازمة للاجئين الجنوبيين"، مشيرا إلى جاهزية الهلال الأحمر لتقديم المساعدات في أي زمان وأي مكان.

وقالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في أبريل الماضي إن أكثر من 85,000 لاجئ من جنوب السودان وصلوا إلى السودان منذ بداية العام الحالي، وتوقعت وصول حوالي 180,000 بنهاية 2017.

وأعلنت المجاعة رسميا في جنوب السودان مؤخرا حيث قالت حكومة جوبا ومنظمات الأمم المتحدة إن حوالي 100,000 شخص يواجهون الجوع ونحو مليون شخص على حافة الجوع.

يشار إلى أن السودان أقر مؤخرا معاملة الجنوبيين الفارين من الحرب بجنوب السودان كلاجئين الأمر الذي يفتح الباب أمام الأمم المتحدة لتقديم العون لهم وتمويل برامج الإغاثة.