الهيئة التشريعية في السودان تنعقد الأربعاء لمناقشة إعلان الطوارئ

الخرطوم 5 مارس 2019- من المنتظر أن تودع الرئاسة السودانية، الأربعاء المرسوم الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ، منضدة البرلمان الذي كان دعا أعضائه لجلسة طارئة.
- مقر البرلمان السوداني " سودان تربيون"
وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير في 22 فبراير الماضي حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، ويفترض أن تنظر الهيئة التشريعية في الخطوة خلال 15 يوما من إعلانها ومناقشتها ويحق لها الموافقة عليها او رفضها أو تعديل المدى الزمني.
وبحسب معلومات (سودان تربيون) فإن جلسة الأربعاء مخصصة لإيداع المرسوم على أن تشكل لجنة طارئة لإجازته تشرع في دراسته اعتبارا من الخميس، ليتم اتخاذ القرار النهائي الاثنين المقبل.
ويستحوذ حزب المؤتمر الوطني على أغلبية مقاعد البرلمان في مجلسيه القومي والولايات.
وطالبت كتلة أحزاب الأمة والتحرير والعدالة القومي ومؤتمر البجا في بيان بقصر مدة الطوارئ على ستة أشهر فقط.
وحثت السلطات على الافراج عن المعتقلين السياسيين والعفو عن المحكومين بقانون الطوارئ، كما دعت الى إعمال الطوارئ لتقييد العمل السياسي والتضييق على الصحافة.
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