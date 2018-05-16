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الوزراء الجدد في حكومة الوفاق يؤدون القسم أمام البشير

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الخرطوم 16 مايو 2018 ـ أدى وزراء جدد عينهم الرئيس السوداني عمر البشير في حكومة الوفاق الوطني، الأربعاء، القسم أمامه بالقصر الرئاسي.

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وزراء جدد يؤدون القسم بالقصر الجمهوري ـ الخرطوم 16 مايو 2018

وأجرى البشير يوم الإثنين أول تعديل وزاري بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني قبل عام. وشملت التعديلات تعيين 7 وزراء اتحاديين، و5 وزراء دولة و8 ولاة للولايات.

وأدى القسم أمام رئيس الجمهورية الوزراء ووزراء الدولة الذين تم تعيينهم بمراسيم جمهورية في حكومة الوفاق الوطني، بحضور النائب الأول للرئيس، رئيس مجلس الوزراء القومي بكري حسن صالح ووزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل ونائب رئيس القضاء.

وأعرب رئيس الجمهورية عن شكره للوزراء بقبول التكليف، مشيرا إلى أن السودانيين يتطلعون دائما للأفضل ويستحقون التضحية من أجل رفاهيتهم.

وأكد أن رئاسة الجمهورية ستكون الداعم للوزراء بما يمكنهم من أداء واجباتهم على الوجه المطلوب، لافتا إلى أن المسؤولية تعتبر تضامنية.

وقال البشير إن "المسؤولية كبيرة وتضامنية فيما يتعلق بالخروج بالسودان من أزماته وتحدياته والحفاظ على استقراره وأمنه".

وأعلن وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد في حديثه إنابة عن الوزراء ووزراء الدولة عن "التزام الوزراء برعاية أمانة التكليف بكل صدق ومخافة من الله".

وتعهد بأن لا تنفق الموارد البشرية والمادية إلا في ما هو واجب، معربا عن تقدير الوزراء للثقة الكبيرة التي أولاها لهم رئيس الجمهورية.

وأصدر الرئيس البشير، أخيرا، مراسيم بإجراء تعديلات واسعة في حقائب وزارية شملت وزارات الخارجية، الداخلية، العدل، المعادن، الزراعة والشباب والرياضة.



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