 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 9 كانون الأول (ديسمبر) 2018

الوساطة الأفريقية تتهيأ لجمع أطراف (خارطة الطريق) الخمسة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 9 ديسمبر 2018- عقدت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو امبيكي الأحد اجتماعا بوفد الحكومة السودانية الذي يرأسه مساعد الرئيس فيصل حسن إبراهيم وتقرر بدء لقاءات مع الأطراف الخمسة الموقعة على خارطة الطريق صباح الاثنين.

JPEG - 48.5 كيلوبايت
قادة المعارضة لحظة التوقيع على خارطة الطريق بحضور أمبيكي..الاثنين 8 أغسطس 2016

والموقعون على خارطة الطريق هم حكومة السودان والحركة الشعبية وحركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي ورئيس حزب الأمة الصادق المهدي.

وشككت مصادر في (نداء السودان) بإمكانية التئام الاجتماع صباح الاثنين، قائلة إن كل من جبريل ومناوي لم يصلا أديس أبابا حتى الآن مع ترجيحات بأن يحطا في العاصمة الاثيوبية بالاثنين، كما أن الصادق المهدي لازال في بريطانيا.

وأكدت المصادر إن قيادة الحركة الشعبية بزعامة مالك عقار لن تجتمع الى الوفد الحكومي برئاسة فيصل حسن. الذي قال في تصريحات صحفية إن قضايا النقاش ستنحصر في الاجندة التي وردت في جدول اعمال الالية وهي " الدستور والانتخابات وتهيئة البيئة الملائمة لذلك".

وكان الأمين العام للحركة الشعبية إسماعيل جلاب أعلن الترحيب باجتماعات أديس أبابا وعدها " فرصة للخروج من الأزمة الوطنية المتفاقمة".

وقال "خارطة الطريق ملك لجميع السودانيين ويجب ان تشكل ارضية لعملية متكافئة بين جميع أطراف الازمة السودانية من نداء السودان وقوى الاجماع وقوى الحوار الوطني، والحكومة وحزبها الحاكم وان تضم كل السودانيين الراغبين والمعنيين بحل الأزمة الوطنية

ورأى أن إجازة قانون الانتخابات وتعديلات الدستور المقترحة أضرت بالعملية السياسية.

وتابع " لذا فإن ما حدث أصاب مقترحات الآلية الرفيعة الاخيرة في مقتل ويفرغ العملية الدستورية والانتخابات من مضمونهما كآليات لتحقيق السلام والاجماع الوطني والديمقراطية ونبذ العنف".

واقترحت آلية الوساطة بقيادة ثابو أمبيكي في وقت سابق على الحكومة وقوى (نداء السودان) اجراء تعديلات على خارطة الطريق تضمن مشاركة المعارضة في صياغة الدستور وخوض الانتخابات المزمعة في 2020.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

اذهبوا مدى الحياة 2018-12-09 21:49:11 بقلم : محمد عتيق في الأنباء أن عدداً كبيراً من نواب البرلمان قد تداولوا أمر تعديل في الدستور يسمح لرئيس الجمهورية ان يترشح للرئاسة في ٢٠٢٠ ، وأنهم لم يكتفوا في مقترح التعديل بدورة إضافية او دورتين ، بل اقترحوا ان يستمر (...)

الشعوب لا تسأم تكاليف الحياة 2018-12-09 12:39:56 بقلم : ‏‎عمر الدقير لا نعني بتكاليف الحياة ما قد ينصرف إليه الذهن من أسعار السلع وفواتير الخدمات وبقية مفردات معجم السوق، سواء كانت سوداء أو بيضاء .. ما نعنيه بالتكاليف هو ما عبّر عنه زهير بن أبي سُلمى بقوله الشهير، الذي (...)

في الحالة البسطامية (2-2) 2018-12-06 19:38:05 بقلم : السر سيد أحمد الداخل أولى بالمعروف في تصريحاته الاخيرة أشار وزير البترول والمعادن أزهري عبدالقادر الى ان السودان موعود بطفرة نفطية جديدة وحث الشركات الاجنبية على أحتلال مقعدها مبكرا مضيفا ان تحسن أسعار النفط (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.