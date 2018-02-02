 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 2 شباط (فبراير) 2018 (تاريخ النشر السابق: 1 قبل الميلاد).

الوساطة تجمع وفدي الحكومة و(الشعبية) في لقاء مباشر السبت

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم/ أديس أبابا 2 فبراير 2018 ـ حددت الوساطة الأفريقية صباح السبت للقاء مباشر يجمع بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية ـ شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، لإطلاعهما على ما توصلت إليه بشأن مواءمة موقفي الطرفين لتحديد جدول أعمال إنطلاق عملية التفاوض.

JPEG - 35.1 كيلوبايت
صورة ارشيفية: الوسيط الافريقي ثابو امبيكي يتحدث الى الاعلام (رويترز)

وانخرط فريق الآلية الأفريقية يومي الخميس والجمعة في اجتماعات مع الوفدين، كل على حده، بعد أن سلما مقترحات مكتوبة توطئة لطرح الورقة الموحدة حول وقف العدائيات وإيصال المساعدات الإنسانية.

وبحسب المتحدث باسم وفد المفاوضات السفير حسن حامد للصحفيين، فإن الوساطة تنظر في الوثيقتين اللتين قدمتا من قبل وفدا الحكومة الحركة وينتظر أن تخلص يوم السبت إلى وثيقة موحدة توائم بين وجهتي النظر ومن ثم عرض الأمر على الوفدين.

وقال إن "الوساطة تسعى جاهدة هذه الليلة لتقريب النظر.. نتوقع أن تخلص إلى وثيقة تجمع ما أمكن بين وجهتي النظر، على أن نلتقي غدا الساعة 11:00 صباحا لمواصلة التفاوض".

وجدد حامد عزم وإصرار الحكومة على التوصل إلى سلام في هذه الجولة وأبدى أمله في أن يكون موقف الحركة في ذات الاتجاه وصولا لوقف العدائيات يقود مباشرة إلى الوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية وإيصال المساعدات الإنسانية وعملية سياسية شاملة تفضي لسلام شامل في المنطقتين.

وتقاتل الحكومة المركزية في الخرطوم، الحركة الشعبية ـ شمال، التي تقود تمردا في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو 2011.

يذكر أن الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو امبيكي كانت قد اجتمعت الجمعة في مقر التفاوض في فندق راديسون بأديس أبابا بوفد الحكومة السودانية ثم اجتمعت بوفد الحركة، كل على حده، حيث عرضت عليهما ما توصلت إليه حتى الآن حول مواءمة الوثيقتين.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

بابا قاسم ولا ضير 2018-02-02 19:12:32 مجدي الجزولي (1) تعرَّض البروفسير قاسم بدري لهجمة شرسة من نفر من المثقفين وأصحاب الرأي والمعلقين في وسائط التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشر مقطع يظهر فيه هذا المعلم في موضع العنف. صفع البروفيسور طالبة من طالباته في جامعة (...)

في مسيرة الخلاص الوطني 2018-02-01 20:37:08 بقلم : سلمى التجاني قبل أن ينقضي يناير كانت ثورة الشعب ترسِّخ خطواتها في طريق الخلاص ، لذلك جاءت مسيرة الخلاص الوطني الكبرى أمس كتجربةٍ أكثر تطوراً لحراك السادس عشر والسابع عشر من يناير بولاية الخرطوم ، وإمتداد لمظاهرات (...)

الثورة أو الفوضى 2018-01-23 21:11:32 بقلم : سلمى التجاني بقيت حرامي، هذه العبارة قالها فتىً يبيع مناديل الورق على ( الاستوبات ) وهو يخبر صديقته أنه لم يستطع شراء أبسط مستلزمات اسرته التي يعولها من طماطم ورغيف فاضطر لسرقة دقيق من إحدى البقالات. هذا الفتى (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.