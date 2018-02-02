الوساطة تجمع وفدي الحكومة و(الشعبية) في لقاء مباشر السبت

الخرطوم/ أديس أبابا 2 فبراير 2018 ـ حددت الوساطة الأفريقية صباح السبت للقاء مباشر يجمع بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية ـ شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، لإطلاعهما على ما توصلت إليه بشأن مواءمة موقفي الطرفين لتحديد جدول أعمال إنطلاق عملية التفاوض.
- صورة ارشيفية: الوسيط الافريقي ثابو امبيكي يتحدث الى الاعلام (رويترز)
وانخرط فريق الآلية الأفريقية يومي الخميس والجمعة في اجتماعات مع الوفدين، كل على حده، بعد أن سلما مقترحات مكتوبة توطئة لطرح الورقة الموحدة حول وقف العدائيات وإيصال المساعدات الإنسانية.
وبحسب المتحدث باسم وفد المفاوضات السفير حسن حامد للصحفيين، فإن الوساطة تنظر في الوثيقتين اللتين قدمتا من قبل وفدا الحكومة الحركة وينتظر أن تخلص يوم السبت إلى وثيقة موحدة توائم بين وجهتي النظر ومن ثم عرض الأمر على الوفدين.
وقال إن "الوساطة تسعى جاهدة هذه الليلة لتقريب النظر.. نتوقع أن تخلص إلى وثيقة تجمع ما أمكن بين وجهتي النظر، على أن نلتقي غدا الساعة 11:00 صباحا لمواصلة التفاوض".
وجدد حامد عزم وإصرار الحكومة على التوصل إلى سلام في هذه الجولة وأبدى أمله في أن يكون موقف الحركة في ذات الاتجاه وصولا لوقف العدائيات يقود مباشرة إلى الوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية وإيصال المساعدات الإنسانية وعملية سياسية شاملة تفضي لسلام شامل في المنطقتين.
وتقاتل الحكومة المركزية في الخرطوم، الحركة الشعبية ـ شمال، التي تقود تمردا في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو 2011.
يذكر أن الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو امبيكي كانت قد اجتمعت الجمعة في مقر التفاوض في فندق راديسون بأديس أبابا بوفد الحكومة السودانية ثم اجتمعت بوفد الحركة، كل على حده، حيث عرضت عليهما ما توصلت إليه حتى الآن حول مواءمة الوثيقتين.
أخر الآراءبابا قاسم ولا ضير 2018-02-02 19:12:32 مجدي الجزولي (1) تعرَّض البروفسير قاسم بدري لهجمة شرسة من نفر من المثقفين وأصحاب الرأي والمعلقين في وسائط التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشر مقطع يظهر فيه هذا المعلم في موضع العنف. صفع البروفيسور طالبة من طالباته في جامعة (...)
في مسيرة الخلاص الوطني 2018-02-01 20:37:08 بقلم : سلمى التجاني قبل أن ينقضي يناير كانت ثورة الشعب ترسِّخ خطواتها في طريق الخلاص ، لذلك جاءت مسيرة الخلاص الوطني الكبرى أمس كتجربةٍ أكثر تطوراً لحراك السادس عشر والسابع عشر من يناير بولاية الخرطوم ، وإمتداد لمظاهرات (...)
الثورة أو الفوضى 2018-01-23 21:11:32 بقلم : سلمى التجاني بقيت حرامي، هذه العبارة قالها فتىً يبيع مناديل الورق على ( الاستوبات ) وهو يخبر صديقته أنه لم يستطع شراء أبسط مستلزمات اسرته التي يعولها من طماطم ورغيف فاضطر لسرقة دقيق من إحدى البقالات. هذا الفتى (...)
المزيد