الوساطة تجمع وفدي الحكومة و(الشعبية) في لقاء مباشر السبت

الخرطوم/ أديس أبابا 2 فبراير 2018 ـ حددت الوساطة الأفريقية صباح السبت للقاء مباشر يجمع بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية ـ شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، لإطلاعهما على ما توصلت إليه بشأن مواءمة موقفي الطرفين لتحديد جدول أعمال إنطلاق عملية التفاوض.

صورة ارشيفية: الوسيط الافريقي ثابو امبيكي يتحدث الى الاعلام (رويترز)

وانخرط فريق الآلية الأفريقية يومي الخميس والجمعة في اجتماعات مع الوفدين، كل على حده، بعد أن سلما مقترحات مكتوبة توطئة لطرح الورقة الموحدة حول وقف العدائيات وإيصال المساعدات الإنسانية.

وبحسب المتحدث باسم وفد المفاوضات السفير حسن حامد للصحفيين، فإن الوساطة تنظر في الوثيقتين اللتين قدمتا من قبل وفدا الحكومة الحركة وينتظر أن تخلص يوم السبت إلى وثيقة موحدة توائم بين وجهتي النظر ومن ثم عرض الأمر على الوفدين.

وقال إن "الوساطة تسعى جاهدة هذه الليلة لتقريب النظر.. نتوقع أن تخلص إلى وثيقة تجمع ما أمكن بين وجهتي النظر، على أن نلتقي غدا الساعة 11:00 صباحا لمواصلة التفاوض".

وجدد حامد عزم وإصرار الحكومة على التوصل إلى سلام في هذه الجولة وأبدى أمله في أن يكون موقف الحركة في ذات الاتجاه وصولا لوقف العدائيات يقود مباشرة إلى الوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية وإيصال المساعدات الإنسانية وعملية سياسية شاملة تفضي لسلام شامل في المنطقتين.

وتقاتل الحكومة المركزية في الخرطوم، الحركة الشعبية ـ شمال، التي تقود تمردا في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو 2011.

يذكر أن الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو امبيكي كانت قد اجتمعت الجمعة في مقر التفاوض في فندق راديسون بأديس أبابا بوفد الحكومة السودانية ثم اجتمعت بوفد الحركة، كل على حده، حيث عرضت عليهما ما توصلت إليه حتى الآن حول مواءمة الوثيقتين.