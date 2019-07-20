الوسيط الأفريقي يدعو الأطراف السودانية للاتفاق بما يحقق السلام

الخرطوم 20 يوليو 2019 - اجتمع الوسيط الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، السبت، بقيادات تحالف إعلان "الحرية والتغيير" التي تجري مشاورات في العاصمة الاثيوبية داعيا الى ضرورة التوصل الى تفاهمات تحقق السلام في السودان

محمد الحسن ولد لبات

وأوضح بيان مشترك عن المتحدثيّن باسم الجبهة الثورية، أسامة سعيد ومحمد زكريا فرج الله تلقته "سودان تربيون" السبت أن الوسيط وخلال حديثه الى المجتمعين "حث على أهمية التوصل الى اتفاق يؤدي الى تحقيق عملية السلام في البلاد".

واعتبر البيان انضمام أطراف جديدة إلى اجتماعات أديس أبابا دليل على حرص الجميع للوصول إلى حل للنقاط العالقة، وإيجاد مقاربة جديدة تعالج التعقيدات التي تعترض إنجاز انتقال مدني كامل.

ووصل رئيس حزب المؤتمر السوداني، المعارض، عمر الدقير، الجمعة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للتشاور مع الحركات المسلحة، للوصول إلى تفاهمات حول تحقيق السلام في البلاد.

وطلبت قوى إعلان الحرية والتغيير في وقت سابق تأجيل جلسة المفاوضات مع المجلس العسكري التي كان مزمع عقدها مساء الجمعة في الخرطوم إلى وقت لاحق للمزيد من التشاور بين كتلها السياسية.

وأعلنت "الجبهة الثورية"، التي تضم فصائل مسلحة منضوية تحت تحالف نداء السودان، في وقت سابق رفضها للاتفاق، باعتباره "لم يعالج قضايا الثورة"، و"تجاهل أطرافًا وموضوعات مهمة".

وقالت إنها "ليست طرفًا في الإعلان السياسي، الذي وُقّع عليه بالأحرف الأولى، ولن توافق عليه بشكله الراهن".

وتضم الجبهة ثلاثة حركات مسلحة منضوية تحت تنظيم "نداء السودان"، أحد مكونات قوى التغيير.

ومنذ الأسبوع الماضي، تعقد قوى التغيير اجتماعات مع الفصائل المسلحة في العاصمة أديس أبابا، غير أنها لم تحقق تقدماً ملموساً.