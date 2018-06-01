(الوطني) بجنوب كردفان يعلن دعم إعادة ترشيح البشير في انتخابات 2020

الخرطوم/ كادقلي 1 يونيو 2018 ـ أعلن حزب المؤتمر الوطني بولاية جنوب كردفان في أول اجتماع له برئاسة الوالي الجديد، رئيس الحزب بالولاية، دعمه لإعادة ترشيح الرئيس عمر البشير لمنصب رئيس الجمهورية في انتخابات 2020.

البشير لدى وصوله استاد كادقلي ..الإثنين 31 يوليو 2017

وترأس والي جنوب كردفان الجديد الفريق أحمد إبراهيم مفضل الاجتماع الذي ضم رؤساء القطاعات ونوابهم والمستشارين وأمناء الأمانات.

وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن "الاجتماع أعلن عن دعمه لترشيح المشير عمر البشير لرئاسة الجمهورية في انتخابات العام 2020".

وتشير "سودان تربيون" إلى أن والي جنوب كردفان جاء إلى منصبه ضمن تعديلات وزارية أجراها الرئيس البشير في مايو الماضي، شملت تعيين 7 وزراء اتحاديين، و5 وزراء دولة و8 ولاة للولايات.

وقال نائب رئيس الحزب بولاية جنوب كردفان الهادي عثمان أندو في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن "الاجتماع أمن على ترشيح البشير كخيار للحزب للمرحلة المقبلة وتعاطيا مع تحدياتها المختلفة".

وأبان أن الخطوة تأتي استكمالا لمشروعات الكهرباء القومية والطريق الدائري والترتيبات النهائية لعودة هيئة جبال النوبة الزراعية والاهتمام بقضية السلام وإنهاء الحرب بالولاية.

يذكر أن دعوات إعادة ترشيح البشير في انتخابات 2020 تكاثفت أخيرا من الولايات بالرغم من مخالفة ذلك لدستور الحزب ودستور البلاد الانتقالي 2005.

ويجلس الرجل الذي فاز بدورتين انتخابيتين في العامين 2010 و2015، على سدة الحكم في السودان منذ منتصف العام 1989، عندما أطاح بالحكم الديمقراطي وتزعم انقلابا عسكريا وقف خلفه تنظيم الجبهة الإسلامية بزعامة الراحل حسن الترابي.

وقال أندو إن رئيس الحزب "الوالي" أكد ضرورة الوحدة وتماسك العضوية والقيادة تجاه خطة وموجهات الحزب لخوض المرحلة المقبلة والنهوض بالحزب في مختلف المجالات تعزيزا للإجماع الوطني والتوافق السياسي وصناعة وبناء السلام والتوسع في الإنتاج والإنتاجية والتواجد الإيجابي للحزب وسط القواعد والمجتمعات عبر مشروعات التنمية والخدمات قيادة للمرحلة واستكمالا للنهضة.