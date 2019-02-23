(الوطني) : فرض الطوارئ يرمي لمحاصرة الإنفلات الإقتصادي

الخرطوم 23 فبراير 2019- قال مسؤول رفيع في حزب المؤتمر الوطني، صاحب الأغلبية الحاكمة في السودان، إن قرار فرض الطوارئ موجه لمعالجة الانفلات الاقتصادي أكثر من التصويب نحو الممارسة السياسية.

عبد الرحمن الخضر

وأعلن الرئيس عمر البشير ليل الجمعة حزمة قرارات في محاولة منه للحد من تمدد الاحتجاجات التي تطالب برحيله عن سدة الحكم، على رأسها فرض حالة الطوارئ لعام وحل الحكومة المركزية وإعفاء حكام الولايات.

وقال رئيس القطاع السياسي في المؤتمر الوطني عبد الرحمن الخضر خلال مخاطبته السبت أول مؤتمر عام لحزب المؤتمر الوطني بمحليات الخرطوم اقيم بمحلية جبل أولياء إن إعلان حالة الطوارئ بالبلاد ضمن حزمة من الإجراءات التي أعلنها الرئيس "تعنى بمعالجة الانفلات في الشأن والاقتصادي وحسم قضية السيولة ومكافحة الفساد ووقف الممارسات التي ترمي بظلال وتأثيرات سالبة على الشأن الاقتصادي، خاصة تهريب الذهب، أكثر مما تعنى بالممارسة السياسية ".

وأشار الخضر الى أن أولويات عمل الحزب للمرحلة القادمة ترتكز على تهيئة الساحة السياسية وفتح الباب على مصراعيه أمام القوى السياسية الموالية والمعارضة "بهدف الوصول الى رؤية متكاملة ولتحقيق الغايات وللتداول السلمي للسلطة وللوصول لانتخابات متفق عليها".

ولفت الى أن الفرص مواتية أمام القوى السياسية والمجتمعية والكيانات للتقدم برؤاها ولتشكيل المشهد السياسي خلال المرحلة القادمة.

كما أوضح أن حكومات الولايات المعلنة من وجوه عسكرية "مؤقتة ولتصريف الأعمال والأعباء".

وأكد المسؤول الحزبي بقاء مؤسسة الرئاسة ممثلة في منصب رئيس الجمهورية، بجانب المجلس الوطني والمجالس التشريعية وعدم حلها لأنها أتت بالانتخابات.