(الوطني) يرجئ اجتماع مجلس شوراه لأجل غير مسمى

الخرطوم 16 ديسمبر 2017- قرر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان تأجيل اجتماع مجلس الشورى الذي كان مقررا الخميس المقبل، لأجل غير مسمى.

عثمان يوسف كبر

وقال نائب رئيس مجلس الشورى عثمان محمد يوسف كبر، في تصريح صحفي السبت، إن الموعد الجديد رهين ببرنامج رئيس الحزب عمر البشير، لضرورة مشاركته في الاجتماع.

ولم يؤكد يوسف ما إذا كان المجلس سيناقش من بين اجندته إعادة ترشيح الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية جديدة بعد تعديل الدستور.

وقال "هذه قضية لم تحسم بشكل نهائي حتى الان".

وتعالت في الفترة الأخيرة أصوات من داخل الحزب الحاكم وجهات مؤيدة مطالبة بترشيح البشير لفترة رئاسية جديدة.

لكن الدستور الحالي للحزب وللدولة لا يسمح بهذه الخطوة التي يتطلب الخوض فيها اجراء تعديلات عليه.

ولفت كبر لوجود العديد من القضايا التي سيناقشها اجتماع المجلس بينها الوضع الاقتصادي.

وتابع " هذه الملفات بحاجة لأن يُتخذ فيها رأي من قيادات مجلس الشورى الذي يُمثل السلطة الأعلى للحزب وينوب عن المؤتمر العام في مثل هذه الظروف".

وأشار كبر إلى أن الاجتماع سيناقش ايضا تقارير الأجهزة التشريعية والتنفيذية والسياسية والاستعداد للانتخابات التي ستجرى في 2020.