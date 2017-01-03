(الوطني) يستحوذ على الأغلبية ويمنح قوى الحوار 15% من المجالس التشريعية

الخرطوم 3 يناير 2017- ابقى المؤتمر الوطني،الحزب الحاكم في السودان، على اغلبيته لميكانيكية في البرلمان، ومنح القوى السياسية المشاركة في الحوار نسبة 15% من المقاعد بالمؤسسات التشريعية، وذلك قبل ايام قليلة من اعلان حكومة جديدة في البلاد استنادا على مخرجات الحوار الوطني.

تاج الدين نيام

وتوافقت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار، في إجتماعها مساء الاثنين، برئاسة الرئيس عمرالبشير، على منح الأحزاب والحركات والشخصيات القومية المشاركة في الحوار ـ من غير المشاركين ـ في الحكومة نسبة 15% في المؤسسات التشريعية القومية والولائية.

واعتبر عضو لجنة (7+7) تاج الدين نيام، في تصريح لـ(سودان تربيون) الثلاثاء،التوافق على نسبة تمثيل قوى الحوار في السلطة، خطوة في طريق الإجماع، قائلاً إن النسبة تمنح الأحزاب تمثيلا جيدا في المجالس التشريعية القومية والولائية، مطالباً الأطراف بالإسراع في وضع معايير لتوزيع النسبة على القوى المشاركة في الحوار.

ونوه إلى أن ولايتي الخرطوم والجزيرة ستتمتعان بنسبة مشاركة عالية،وتابع "اذا تم توزيع النسبة على مجالس الولايات الـ 18 ستكون معقولة وتمكن الجميع من المشاركة".

وأفاد نيام أن النسبة كان متوافقا عليها خلال إجتماعات لجنة حسم القضايا الخلافية، مشيراً لتعدد المقترحات حول نسبة تمثيل قوى الحوار في السلطة بيد أن الأراء انحصرت مابين نسبة 10% إلى 20%.

واضاف "لجنة حسم القضايا الخلافية استبعدت العديد من تلك المقترحات وتوافقت على تفويض لجنة (7+7) للتدارس مع رئيس الجمهورية في كيفية تحديد مقاعد تخصص للقوى السياسية والحركات والشخصيات القومية غير المشاركة في الحكومة".

وسبق وان تنازل المؤتمر الوطني عن المنافسة حول ما نسبته 30% من الدوائر الجقرافية للأحزاب التي دخلت إنتخابات ابريل 2015، ويحتفظ الحزب الحاكم حالياً بنسبة 70% من المقاعد بالبرلمان ومجلس الولايات ومجالس الولايات التشريعية.

وينتظر ان تنخفض نسبة المؤتمر الوطني في المؤسسات التشريعية بالبلاد إلى 55%، بينما ترتفع نسبة الأحزاب المشاركة في السلطة إلى 45%. ويظل الحزب الحاكم محتفظاً بالأغلبية الميكانيكية في المؤسسات التشريعية الرقابية.

لكن تاج الدين نيام، راى أن النسبة لا تعني هيمنة المؤتمر الوطني على السلطة، قائلاً إن المرحلة المقبلة لا مكان فيها للأغلبية الميكانيكية وانما سيتم تمرير القضايا بالتوافق.

وتابع "برغم هيمنة المؤتمر الوطني على الأغلبية إلا أن المرحلة المقبلة قائمة على التوافق.. البلاد في حاجة لتوافق سياسي وليس لإستخدام الأغلبية المطقلة".

وأضاف "نحتاج لاي شخص وحزب في المرحلة المقبلة، اهميتنا ستكون في تماسك قوى الحوار.. اذا افترقنا سنعطي فرصة لإنهيار الحوار، الوحدة تساعد في النجاح.. لذلك سيكون عنوان الفترة المقبلة التوقف السياسي بين المشاركين لا بالاغلبية الميكانيكية".