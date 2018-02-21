(الوطني) يطيح بنائب البشير في الحزب ويعين خلفا له

الخرطوم 21 فبراير 2018 ـ أطاح اجتماع للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، ليل الأربعاء، بإبراهيم محمود حامد، من منصب نائب رئيس الحزب، وعين وزير ديوان الحكم الاتحادي فيصل حسن إبراهيم خلفاً له.

نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني فيصل حسن إبراهيم

وعقد الحزب الحاكم اجتماعا هاما لمكتبه القيادي برئاسة رئيس الحزب رئيس الجمهورية عمر البشير.

وقال فيصل إبراهيم في تصريحات صحفية إن الاجتماع ناقش ثلاث قضايا رئيسية حول الوضع الاقتصادي والإجراءات التي تمت بجانب الموازنة، واتخذ الاجتماع جمله من الإجراءات والقرارات في هذا الصدد.

وأضاف "تلك الإجراءات يعنى الجهاز التنفيذي بإنزالها إلى أرض الواقع".

وتشير "سودان تربيون" إلى أنه من المنتظر أن يصدر قرار من الرئيس البشير لاحقا بتعيين فيصل حسن إبراهيم مساعد له بدلا عن إبراهيم محمود حامد.

وتنص لائحة المؤتمر الوطني على أن نائب رئيس الحزب للشؤون التنظيمية والسياسية، يُعين مساعدا لرئيس الجمهورية.

وكان البشير قد ابتدر تغييرات متوقعة على المستوى التنفيذي بإعادة الفريق أول صلاح عبد الله قوش إلى رئاسة جهاز الأمن والمخابرات وإعفاء الفريق أول محمد عطا المولى الأسبوع الماضي.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الجديد للصحفيين إنشاء مجلس لابتدار السياسات الكليه للحزب في جميع المجالات، ولفت إلى عقد مؤتمر صحفي في الفترة المقبلة لتقديم تنوير عن اجتماع المكتب القيادي.

وناقش اجتماع رؤساء القطاعات بحزب المؤتمر الوطني، الأربعاء الفائت، الأوضاع الاقتصادية متناولاً انخفاض قيمة الجنيه وانعكاسات زيادة سعر الصرف على الموازنة، وصاغ الاجتماع تقريره النهائي لعرضه على اجتماع المكتب القيادي، الذي عقد حتى وقت متأخر من مساء الأربعاء.