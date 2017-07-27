(الوطني) يقرر سريان عقوبات جامعة بخت الرضا بحق طلاب دارفور

الخرطوم 27 يوليو 2017 ـ قرر اجتماع رفيع لقيادات الحزب الحاكم في السودان برئاسة الرئيس عمر البشير، الأبقاء على جميع العقوبات التي اتخذتها جامعة بخت الرضا بحق طلاب من دارفور، قال الحزب إنهم ينتمون للحركات المسلحة.

طلاب دارفور يغادرون جامعة بخت الرضا في مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض ـ الثلاثاء 18 يوليو 2017

وأعلن المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني عقب اجتماع انفض في الساعات الأولى من، صباح الخميس، "رفضة القاطع لأن تحول الجامعات وتستغل ساحاتها للتدمير والحرق والقتل".

وفشلت لجان وساطة من الخرطوم وولاية النيل الأبيض في احتواء أزمة طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا، بعد احتجاجهم باستقالات جماعية الأسبوع الماضي على ما عدوه استهدافاً عنصريا من إدارة الجامعة، ومنعت السلطات المحتجين من دخول العاصمة وأجبرتهم على العودة إلى ذويهم بولايات دارفور.

وتقع جامعة بخت الرضا في مدينة الدويم على الضفة الغربية للنيل الأبيض على بعد 190 كلم جنوبي العاصمة الخرطوم.

وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم محمود في تصريح صحفي، الخميس، إن حزبه "يندد بإحداث العنف التي شهدتها الجامعة ويعلن رفضه للظواهر الغريبة التي مارسها طلاب الحركات المسلحة من قتل وحرق وإعتداء على الشرطة".

ونفت الحركات المسلحة في إقليم دارفور أن يكون هؤلاء الطلاب ينتسبون إليها.

وأوضح أن اجتماع المكتب القيادي الذي انتهى في الساعات الأولى من صباح الخميس برئاسة الرئيس البشير، استمع لتقرير حول الأحداث التي شهدتها جامعة بخت الرضا.

وشدد أن الأحداث تمت بتدبير وتنفيذ من طلاب حركات دارفور وأدت لمقتل إثنين من قوات الشرطة وجرح أكثر من 20 شخصا وتدمير كلية التربية التي تعد من أعرق الكليات بالبلاد دمارا شاملا ـ بحسب تعبيره ـ.

وتعود تفاصيل أحداث جامعة بخت الرضا إلى نزاع نشب في مايو الماضي بين طلاب الحزب الحاكم والمعارضة في انتخابات اتحاد الطلاب، وتفجرت إثر ذلك أحداث عنف أسفرت عن مقتل إثنين من رجال الشرطة وإصابة عشرات الطلاب.

وبحسب محمود فإن الحزب "استهجن" مطالبات المعتدين بعدم إتخاذ أي إجراءات ضدهم وإطلاق سراح المعتقلين المتسببين في الأحداث بلا قيد أو شرط وإلغاء ما اتخذ من قرارات بواسطة إدارة الجامعة.

وقال "شدد المكتب القيادي على ضرورة تطبيق قانون ولوائح الجامعة التي تم بموجبها الفصل النهائي لكل من ثبت تورطه في الأحداث".

وتشير "سودان تربيون" إلى أن إدارة الجامعة كانت قد اتخذت قرارات بفصل 16 طالباً جميعهم من إقليم دارفور ـ عدا واحد فقط ـ يدرسون بكليات الإقتصاد والعلوم والتربية.

كما اعتقلت الأجهزة الأمنية 9 طلاب ووجهت لهم اتهامات تحت المادة "130" القتل العمد، عقب أحداث العنف التي أدت لمقتل شرطيين.

وأشار نائب رئيس المؤتمر الوطني أنه "لا يمكن أن يستمر طلاب يسعون لتدمير مؤسساتهم العلمية التي صرف عليها كل الشعب السوداني"، وزاد "هذا السلوك الذي لا يقبله أحد قد أعلنت كل القوى السياسية رفضها وإدانتها له".

وكانت قوى معارضة قد آزرت طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا عند وصولهم قرية الشيخ الياقوت جنوبي ولاية الخرطوم، وتعرض بعض قيادات هذه القوى للإعتقال.