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(الوطني) ينفي الاتجاه لتأجيل انتخابات 2020 بسبب الضائقة الاقتصادية

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الخرطوم 29 سبتمبر 2018- استبعد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني، في السودان عبد الرحمن الخضر، أي اتجاه لتأجيل انتخابات 2020، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.

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عبد الرحمن الخضر

وقال الخضر في حديثه تلفزيوني بثته فضائية (الشروق) السبت، أن أي إرجاء للانتخابات ليس في مصلحة الحزب، وكشف عن استمرار التفاوض مع كافة الأحزاب السياسية بالبلاد، بغرض تشكيل رؤية موحدة بشأن العملية، ونبه إلى أن بعض القوى بالساحة أبدت موافقتها، وأخرى أعلنت تحفظها.

  1. وأشار الخضر إلى أنهم لم يفاجئوا بتشكيل تحالف 2020، وقال إن أي عملية لتجميع الأحزاب السياسية بالبلاد، والبالغ عددها 94 حزباً، أمر مرحب به، موضحاً أن الخطوة من شأنها العمل على تقليل اللاعبين بالملعب السياسي.

ودشن تجمع من 26 حزبا سياسيا يوم الأربعاء نشاطه رسميا تحت مسمى (تحالف قوى 2020)، بقيادة غازي صلاح الدين العتباني الذي أجمل أهداف التنظيم الوليد في تحقيق السلام والتوافق الوطني، كما أعلن العزم على التحضير لخوض انتخابات 2020 باعتبارها تحديا تتم مقابلته بالمبادرة والاقتحام بدلا عن الانتظار.

وقال الخضر: "نحن نريد لاعبين قليلين في الانتخابات، لأن كثرة اللاعبين أمر مربك في العملية الانتخابية".

ورفض المسؤول السياسي التعليق على الثقل السياسي الذي يتمتع به التحالف بقيادة غازي، وأضاف "لا نستطيع القول بأنهم لا يملكون الثقل، خاصة وأن هناك معايير في المقدرة على قيام المؤتمرات والتفاعل مع الأحداث، وأضاف أن هناك أحزاباً تملك رؤية ولا تملك جماهير، وأن آخرين يفتقدون الاثنين معاً.



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