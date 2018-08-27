 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 27 آب (أغسطس) 2018

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقف على إنشاء أول محطة نووية بالسودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 27 أغسطس 2018 ـ بدأت بالخرطوم، الإثنين، اجتماعات مشتركة بين مسؤولين سودانيين وبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوقوف على ترتيبات إنشاء أول محطة نووية في السودان.

JPEG - 95.2 كيلوبايت
اجتماعات مشتركة بين لجنة تنفيذ البرنامج النووي السوداني وبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ـ الخرطوم 27 أغسطس 2018

وسبق أن وقع السودان وروسيا مذكرة تفاهم في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في نوفمبر 2017 في مدينة سوشي الروسية بحضور الرئيسين البشير وبوتين، كما تم توقيع اتفاقية تطوير مشروع المحطة النووية في الخرطوم في ديسمبر 2017.

وبحسب تصريح صحفي تلقته "سودان تربيون" من وزارة الموارد المائية والري والكهرباء فإن الاجتماعات المشتركة بين لجنة تنفيذ البرنامج النووي السوداني وبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت يوم الإثنين بالخرطوم، لمناقشة تقرير المراجعة المتكاملة للبنية التحتية للبرنامج النووي السوداني وفق معايير الوكالة الدولية.

وقال مدير الإدارة العامة للتوليد النووي بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء ناصر أحمد المصطفى إن "الاجتماع المشترك مع بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقف على مجمل الترتيبات التى نفذت لانشاء المحطة النووية الاولى في السودان".

وأضاف مخاطبته للجلسة الافتتاحية للاجتماعات أن السودان يسير بخطوات ثابتة لتأهيل الكوادر السودانية في مجال التوليد النووي وتأهيل البنية التحتية وفق معايير الوكالة الدولية.

وأفاد رئيس قسم الطاقة النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية دوحي حنا أن مهمة بعثة الوكالة تستهدف مراجعة موقف الدولة فيما يلي إعداد البنية التحتية والتشغيل النووي، وجدد دعم الوكالة للسودان.

وقال إن "الطاقة أصبحت عاملا حاسما للتنمية المستدامة وتحسين حياة الناس باستغلال الموارد الطبيعية. الطاقة النووية تعتبر ثابتة ويمكن الاعتماد عليها".

من جانبها أكدت وزير الدولة بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء تابيتا بطرس شوكاي أن السودان عضو في الوكالة الدولية ويولي اهتماما بمحور الأمن والسلامة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية بالتعاون مع الوكالة لإعداد البنية التحتية.

وأشادت الوزيرة بالدعم المستمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية للسودان.

وقال وزير البيئة والموارد الطبيعية حسن عبد القادر هلال إن الحاجة متزايدة في السودان للطاقة الكهربائية مشيرا إلى الجهود التي تبذلها وزارته في تعميق ثقافة السلامة وبرامج تغيير المناخ.

وأعلنت شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة في ديسمبر 2016، أنها تخطط في عام 2017 للتوقيع مع وزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

سؤال الشباب .. ( ٤ ) 2018-08-27 15:51:57 كتب : محمد عتيق بعد التاكيد مجدداً علي احترامنا التام لكل القيادات الحزبية في البلاد ، وتقديرنا الخاص للنخبة التي انجزت الاستقلال (اباء الاستقلال كما يحلو للكثيرين) ، ناتي للأسئلة الواضحة عن مفاهيمهم وبرامجهم التي (...)

تخفيض البعثة المشتركة بدارفور... الدوافع والمآلات 2018-08-26 23:36:01 أحمد حسين آدم* كنت أحد المتحدثين في الندوة التي نظمها المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية بلندن (جتهام هاوس)، التي كانت بعنوان "مأزق الانسحاب في دارفور: مستقبل البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي" بلندن في (...)

كهف السنوسي 2018-08-24 18:47:06 كتبت : سلمى التجاني حثَّ ابراهيم السنوسي مساعد رئيس الجمهورية، في خطبة صلاة العيد بدار السلام أمدرمان ، حثَّ البشير على توحيد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها . هو ذات السنوسي الذي دعى قبل أيام الشعب السوداني لدعم (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)

بيان مهم - بمناسبة اليوم العالمى للشباب - (12 أغسطس/ آب) 2018-08-12 16:28:41 الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال – SPLM-N الشباب يقودون التغيير .. " كان حتماً أن نثور .. مثلما يمضى القطار .. فى دروب الأرض مُفتعلاً الغبار .. " شباب وطلاب السودان الشُرفاء : لقد ظل السودان يُعاني من أزمات عميقة (...)

حركة / جيش تحرير السودان بيان مهم حول الأوضاع الراهنة في البلاد 2018-05-25 21:04:35 إلى جماهير الشعب السوداني الوفية لا يخفى على أحد أن نظام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ومنذ أول يوم إستهل فيه عهده البغيض، كان يستهدف الصدام مع الشعب السوداني، فبدأ بوأد النظام الديمقراطي ثم إعدام الشهيد علي فضل مروراً (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.