الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقف على إنشاء أول محطة نووية بالسودان

الخرطوم 27 أغسطس 2018 ـ بدأت بالخرطوم، الإثنين، اجتماعات مشتركة بين مسؤولين سودانيين وبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوقوف على ترتيبات إنشاء أول محطة نووية في السودان.

اجتماعات مشتركة بين لجنة تنفيذ البرنامج النووي السوداني وبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ـ الخرطوم 27 أغسطس 2018

وسبق أن وقع السودان وروسيا مذكرة تفاهم في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في نوفمبر 2017 في مدينة سوشي الروسية بحضور الرئيسين البشير وبوتين، كما تم توقيع اتفاقية تطوير مشروع المحطة النووية في الخرطوم في ديسمبر 2017.

وبحسب تصريح صحفي تلقته "سودان تربيون" من وزارة الموارد المائية والري والكهرباء فإن الاجتماعات المشتركة بين لجنة تنفيذ البرنامج النووي السوداني وبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت يوم الإثنين بالخرطوم، لمناقشة تقرير المراجعة المتكاملة للبنية التحتية للبرنامج النووي السوداني وفق معايير الوكالة الدولية.

وقال مدير الإدارة العامة للتوليد النووي بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء ناصر أحمد المصطفى إن "الاجتماع المشترك مع بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقف على مجمل الترتيبات التى نفذت لانشاء المحطة النووية الاولى في السودان".

وأضاف مخاطبته للجلسة الافتتاحية للاجتماعات أن السودان يسير بخطوات ثابتة لتأهيل الكوادر السودانية في مجال التوليد النووي وتأهيل البنية التحتية وفق معايير الوكالة الدولية.

وأفاد رئيس قسم الطاقة النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية دوحي حنا أن مهمة بعثة الوكالة تستهدف مراجعة موقف الدولة فيما يلي إعداد البنية التحتية والتشغيل النووي، وجدد دعم الوكالة للسودان.

وقال إن "الطاقة أصبحت عاملا حاسما للتنمية المستدامة وتحسين حياة الناس باستغلال الموارد الطبيعية. الطاقة النووية تعتبر ثابتة ويمكن الاعتماد عليها".

من جانبها أكدت وزير الدولة بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء تابيتا بطرس شوكاي أن السودان عضو في الوكالة الدولية ويولي اهتماما بمحور الأمن والسلامة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية بالتعاون مع الوكالة لإعداد البنية التحتية.

وأشادت الوزيرة بالدعم المستمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية للسودان.

وقال وزير البيئة والموارد الطبيعية حسن عبد القادر هلال إن الحاجة متزايدة في السودان للطاقة الكهربائية مشيرا إلى الجهود التي تبذلها وزارته في تعميق ثقافة السلامة وبرامج تغيير المناخ.

وأعلنت شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة في ديسمبر 2016، أنها تخطط في عام 2017 للتوقيع مع وزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية.