الولايات المتحدة تأمر بمراجعة برامج المساعدات لجنوب السودان

واشنطن 9 مايو 2018- قال البيت الابيض الثلاثاء ان الولايات المتحدة ستبدأ بإجراء مراجعة شاملة لبرامجها الخاصة بتقديم المساعدة لدولة جنوب السودان لضمان ألا تسهم هذه المساعدات في استمرار الصراع الدائر في البلاد أو تسهل السلوك الفاسد.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب

وأشار إلى مثل هذه المراجعة ستشمل تقييم دعم الولايات المتحدة للآلية المشتركة للمراقبة والتقييم وغيرها من الآليات التي تهدف إلى دعم اتفاقية حل النزاع في جنوب السودان التي وقعت أغسطس 2015.

وأضاف بيان البيت الأبيض "إننا نشعر بالإحباط العميق لعدم إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق، ويجب علينا أن نضمن أن جهودنا المشتركة تعكس مدى إلحاح الوضع".

وقالت الولايات المتحدة إن حكومة الائتلاف في جنوب السودان لم تعد شاملة، مضيفةً أن المنفى "القسري" لممثلي القيادة الرئيسيين الذين وقّعوا على الاتفاق 2015 يبرهن بشكل إضافي على "نبذ نظام جوبا السافر لعملية السلام".

وأضافت "أن حكومة جنوب السودان فقدت مصداقيتها وان صبر الولايات المتحدة بدأ ينفد. إن حكومة الولايات المتحدة لن تستمر في شراكة مع قادة مهتمين فقط بإدامة حرب لا نهاية لها تتسم بالفظائع ذات الدوافع العرقية".

وأعربت واشنطن عن إحباطها إزاء "عدم إحراز تقدم" نحو اتفاقية سلام فعالة، وقالت إن الطريق الوحيد لسلام جنوب السودان هو من خلال اتفاق تفاوضي من أجل حكومة انتقالية.

ولعبت الولايات المتحدة دورًا رئيسيًا في التوصل إلى اتفاقية السلام الشاملة 2005 والتي وضعت الأساس لاستفتاء والذي من خلاله صوت شعب جنوب السودان بأغلبية ساحقة من أجل الاستقلال.

وفي الوقت الحالي تظل الحكومة الأميركية المانح الدولي الرئيسي لجنوب السودان وتقدم مساعدات إنسانية كبيرة لمئات الآلاف من مواطني جنوب السودان النازحين أو المتأثرين منذ بداية أزمة البلاد في ديسمبر 2013