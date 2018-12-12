الولايات المتحدة تبقي السودان في القائمة السوداء لانتهاكات الحرية الدينية

واشنطن 12 ديسمبر 2018- أبقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السودان في قائمة الدول العشرة التي تنتهك الحرية الدينية، وفقا لبيان صدر الثلاثاء.

الكنيسة الإنجيلية بعد هدمها

وقال البيان " تم تصنيف بورما، الصين، إريتريا، إيران، كوريا الشمالية، باكستان، السودان، المملكة العربية السعودية، طاجيكستان، وتركمانستان، باعتبارها دولاً نشعر حيالها بقلق خاص بموجب قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998 لكونها انخرطت أو سمحت بشكل منهجي ومستمر في انتهاكات فاضحة للحرية الدينية".

ورفعت الولايات المتحدة بشكل دائم العقوبات عن السودان في 6 أكتوبر 2017، لكنها رفضت ازالته من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، مما يشير إلى ضرورة تحسين حقوق الإنسان وخاصة الحرية الدينية.

وتقول وزارة الخارجية في تقرير الحريات الدينية صدر في 29 مايو 2018. "تستند بعض القوانين والممارسات الحكومية إلى تفسير الحكومة لنظام الشريعة الذي لا تنص عليه مجموعات حقوق الإنسان لبعض الأقليات الدينية، بما في ذلك جماعات الأقلية المسلمة".

وشجع المسؤولون الأمريكيون الحكومة السودانية على اتخاذ بعض الإجراءات لضمان احترام الحرية الدينية. كما يعتبر الإجراء جزء من خطة اتفق عليها البلدان في نوفمبر 2018 لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفي العام الماضي، أعرب السودان عن أسفه لإدراجه في القائمة السوداء للحرية الدينية وقال إن إعلان الولايات المتحدة غير متسق مع الثناء الذي تلقاه السودان من العديد من رموز وقادة المؤسسات الدينية العالمية.