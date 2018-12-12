 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 12 كانون الأول (ديسمبر) 2018

الولايات المتحدة تبقي السودان في القائمة السوداء لانتهاكات الحرية الدينية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

واشنطن 12 ديسمبر 2018- أبقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السودان في قائمة الدول العشرة التي تنتهك الحرية الدينية، وفقا لبيان صدر الثلاثاء.

JPEG - 44.1 كيلوبايت
الكنيسة الإنجيلية بعد هدمها

وقال البيان " تم تصنيف بورما، الصين، إريتريا، إيران، كوريا الشمالية، باكستان، السودان، المملكة العربية السعودية، طاجيكستان، وتركمانستان، باعتبارها دولاً نشعر حيالها بقلق خاص بموجب قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998 لكونها انخرطت أو سمحت بشكل منهجي ومستمر في انتهاكات فاضحة للحرية الدينية".

ورفعت الولايات المتحدة بشكل دائم العقوبات عن السودان في 6 أكتوبر 2017، لكنها رفضت ازالته من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، مما يشير إلى ضرورة تحسين حقوق الإنسان وخاصة الحرية الدينية.

وتقول وزارة الخارجية في تقرير الحريات الدينية صدر في 29 مايو 2018. "تستند بعض القوانين والممارسات الحكومية إلى تفسير الحكومة لنظام الشريعة الذي لا تنص عليه مجموعات حقوق الإنسان لبعض الأقليات الدينية، بما في ذلك جماعات الأقلية المسلمة".

وشجع المسؤولون الأمريكيون الحكومة السودانية على اتخاذ بعض الإجراءات لضمان احترام الحرية الدينية. كما يعتبر الإجراء جزء من خطة اتفق عليها البلدان في نوفمبر 2018 لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفي العام الماضي، أعرب السودان عن أسفه لإدراجه في القائمة السوداء للحرية الدينية وقال إن إعلان الولايات المتحدة غير متسق مع الثناء الذي تلقاه السودان من العديد من رموز وقادة المؤسسات الدينية العالمية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

السودان واليوم العالمي لحقوق الإنسان: أنضحك أم نبكي!! 2018-12-10 15:15:01 بقلم: د. خالد لورد يحتفل العالم في العاشر من ديسمبر من كل عام بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذي يمثل وثيقة دولية تاريخية تبنتها منظمة الأمم المتحدة فى العاشر من ديسمبر 1948م، فى قصر شايو فى باريس. يعتبر الإعلان العالمى (...)

اذهبوا مدى الحياة 2018-12-09 21:49:11 بقلم : محمد عتيق في الأنباء أن عدداً كبيراً من نواب البرلمان قد تداولوا أمر تعديل في الدستور يسمح لرئيس الجمهورية ان يترشح للرئاسة في ٢٠٢٠ ، وأنهم لم يكتفوا في مقترح التعديل بدورة إضافية او دورتين ، بل اقترحوا ان يستمر (...)

الشعوب لا تسأم تكاليف الحياة 2018-12-09 12:39:56 بقلم : ‏‎عمر الدقير لا نعني بتكاليف الحياة ما قد ينصرف إليه الذهن من أسعار السلع وفواتير الخدمات وبقية مفردات معجم السوق، سواء كانت سوداء أو بيضاء .. ما نعنيه بالتكاليف هو ما عبّر عنه زهير بن أبي سُلمى بقوله الشهير، الذي (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.