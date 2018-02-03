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الولايات المتحدة تحظر تصدير الأسلحة إلى جنوب السودان

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جوبا 3 فبراير 2018- حظرت الولايات المتحدة يوم الجمعة صادرات الأسلحة وخدمات الدفاع لجنوب السودان لتزيد الضغط على الرئيس سلفا كير من أجل إنهاء الصراع المستمر في البلاد منذ أربع سنوات.

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رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت في بيان” تعلن وزارة الخارجية اليوم أنها تطبق قيودا على تصدير المواد الدفاعية وخدمات الدفاع لجنوب السودان“.

وأضافت " أن الولايات المتحدة تشعر بالفزع لاستمرار العنف في جنوب السودان والذي خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في أفريقيا ".

وفي حين أن واشنطن لا تبيع أسلحة لجنوب السودان فإن الخطوة الجديدة تمنع أي شركة أميركية أو مواطن أميركي من إرسال عتاد أو خدمات دفاعية للفصائل المتحاربة في البلاد.

ويعد حظر الأسلحة أحادي الجانب مؤشرا جديدا من واشنطن على نفاد صبرها إزاء القادة في جنوب السودان بعد انتهاك وقف إطلاق النار مرارا.

وفي جوبا عاصمة جنوب السودان، رفض أتيني ويك أتيني المتحدث باسم الرئيس كير التعليق على الحظر.

ويأتي هذا الاجراء من جانب واحد بعد عدة محاولات من واشنطن لفرض حظر على الاسلحة لكن موسكو اعربت عن معارضتها لهذه الخطوة.

كما ينظر إليها على أنها خطوة رمزية لأن جوبا تستورد أسلحتها من الصين وأوكرانيا وبلدان أوروبا الشرقية الأخرى.

واردفت بيان المسؤولة الأميركية "على وجه التحديد ستقوم وزارة الخارجية بتعديل لوائح المرور الدولي بخصوص الأسلحة لتحديث سياسة التجارة الدفاعية تجاه جنوب السودان من خلال تطبيق سياسة الرفض مع استثناءات محدودة على تصدير المواد الدفاعية وخدمات الدفاع إلى جنوب السودان بما في ذلك على جميع الاطراف المشاركة فى النزاع ".

ووقعت الأطراف المتحاربة في جنوب السودان هدنة إنسانية لإنهاء العنف والسماح بشكل خاص لعمال الإغاثة بالوصول إلى المدنيين في المناطق المتضررة من النزاع في جميع أنحاء البلاد.

واشتركت واشنطن من خلال الترويكا بنشاط في الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة الإيقاد.

وفر نحو 2.4 مليون من جنوب السودان إلى البلدان المجاورة و1.9 مليون نازح في البلاد منذ بداية النزاع المسلح 2013.

وحثت إدارة الرئيس دونالد ترمب دول الجوار وتجمعات أفريقية مثل الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) على فرض عقوبات على مسؤولين في جنوب السودان يدعمون الصراع.

وقالت ناورت في البيان” نحث إيجاد والاتحاد الأفريقي على التفكير في إجراءات عقابية على من يقوضون عملية السلام“.

وأضافت أن وزارة الخارجية ستعدل قواعد التجارة الدولية للسلاح لتشمل حظر الأسلحة على جنوب السودان.

وتشتمل قواعد التجارة الدولية للسلاح على مجموعة قواعد وضعت قبل 40 عاما تحكم تصدير السلع الدفاعية والبيانات التي تؤثر على الأمن القومي الأمريكي.



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