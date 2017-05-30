واشنطن تدعو لوقف إطلاق نار غير مشروط بجنوب السودان

أديس أبابا 30 مايو 2017 ـ ناشد وفد من الولايات المتحدة يزور العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الفصائل المتحاربة في جنوب السودان إعلان وقف إطلاق النار من دون شروط.

استخدم الطرفان في جنوب السودان الأسلحة الخفيفة لارتكاب انتهاكات (شبكة العمل على الأسلحة الصغيرة في جنوب السودان)

كما حذر الوفد الذى يرأسه المدير بالإنابة في مكتب المبعوث الأميركي الخاص للسودان وجنوب السودان بول سوتفين من ان اى طرف فى النزاع لا يعلن وقف اطلاق النار سيواجه غضب المجتمع الدولى والمنطقة.

وأضاف المسؤول الأميركي في بيان عقب لقائه مع أعضاء فصيل التمرد بقيادة النائب السابق رياك مشار في أديس أبابا الاثنين "نريد أيضا أن نذكر الأطراف المتحاربة بأن الصراع في جنوب السودان يكلف كثيرا الولايات المتحدة من حيث الدعم المالي والموارد المادية، لذلك يجب ان تكون هناك تسوية سياسية للنزاع من اجل مصالح شعب جنوب السودان والمجتمع الدولي الذي يدعمها".

وأكد الوفد ان الحكومة الامريكية تطالب بشدة بان تعود الاطراف المتحاربة الى الحوار السياسي وفى اى وقت، ملمحا إلى انهيار اتفاق السلام الموقع 2015. "لا توجد حكومة في جوبا تنفذ اتفاق السلام الموقع. ولا بد من إحياء الاتفاق. واننا على استعداد لاجراء محادثات ودعم عملية احياء اتفاق السلام".

وخلال تدشينه رسميا مبادرة الحوار الوطنى الاسبوع الماضى، اعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير وقف اطلاق النار من جانب واحد مع المتمردين فى البلاد، مؤكدا ضرورة انهاء الحرب الحالية.

غير ان مسؤولين من فصيل المعارضة المسلحة برئاسة مشار رفضوا حوار الرئيس الذي وصفوه بمبادرة "من جانب واحد" من الرئيس.

وفي الوقت نفسه اتفق أعضاء فصيل مشار مع الوفد الأمريكي على أن اتفاق السلام قد انهار وينبغي إحيائه من خلال عملية سياسية شاملة تتطلب مشاركة الطرفين المتحاربين في الصراع في جنوب السودان.

وقال فصيل مشار للوفد الأميركي "إذا كانت هناك أي عملية سياسية في البلاد فيجب ان تكون حركة مشار لاعب أساسي".

كما ناقش الطرفان في الاجتماع الوضع الانساني المتدهورة في الدولة الوليدة التي تنزلق في حرب أهلية منذ 2013، بجانب رفض حكومة جوبا المتعمد السماح للمنظمات الإنسانية الدولية بالوصول إلى المحتاجين الذين يواجهون الجوع.

وطالب فريق فصيل مشار بفتح ممرات إنسانية عبر الدول المجاورة لجنوب السودان.

وأعلنت حركة مشار إنها ماتزال متمسكة بوقف إطلاق النار من جانب واحد المعلن في 11 أغسطس 2016، وانها على استعداد لإعادة التفاوض من أجل أي تجديد لوقف إطلاق النار.